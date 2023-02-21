Ученые нашли уникальное свадебное платье: в сундуках утонувшего в 1660 году корабля

Что обнаружили ученые

За почти 400 лет, которые корабль провел на дне моря, от него мало что осталось. Сундуки с богатствами уцелели и в основном благодаря тому, что ил и песок вымывались, и они всплывали на поверхность.

В этих сундуках обнаружили два потрясающих платья - шелковое и свадебное, в ткань которого были вплетены кусочки серебра. По стилю одежды, исследователи определили, что платья носили в высших слоях общества в 17 веке.

Большинство платьев того времени не сохранились, а вещи с затонувших кораблей для ученых - большая редкость. Все находки были переданы специалистам для исследования, а часть найденной коллекции - Амстердамскому университету. Сейчас коллекцию отреставрировали и выставили в музее Kaap Skil.

Как выглядят платья

Первое платье выполнено из шелкового атласа дамасской ткани с тканым цветочным узором. Платье включает в себя лиф, рукава с оборками и пышную плиссированную юбку, которая открывается спереди, что похоже на западноевропейскую моду 1620-1630-хх годов.

Для завершения образа у платья должны быть нижние юбки, рукава, которые вероятно были украшены шелковыми кисточками, серебряными и золотыми пуговицами, воротник-стойка из льна и другие украшения.

Фото: Музей Kaap Skil.

Ткань сейчас состоит из кремового, красного и коричневого оттенков. Однако исследователи считают, что изначально оно было однотонным. Со временем красители растворились. Несмотря на свой сложный фасон, это платье предназначалось для повседневной носки.

А вот второе платье явно было сшито для особого случая и по многим деталям видно, что, скорее всего, свадебное. Были найдены и отдельные части - лиф и юбка. На платье вышиты плетеные узоры из серебряных нитей, напоминающие переплетенные сердечки. А еще на платье нашиты настоящие серебряные диски.

Фото: Музей Kaap Skil.

"Должно быть, это было одно из самых необычных платьев, которое дама из высших социальных слоев Западной Европы могла носить в своей жизни. Серебро относительно быстро тускнеет и портится в соленой среде, но следы и узоры оригинальных украшений все еще видны", - рассказал реставратор Алек Юинг.

Изначально платье было белым, кремовым или желтым, но сейчас оно кажется коричневым.

Фото: Музей Kaap Skil.

Что еще было в сундуках

Кроме платьев были найдены вязаные шелковые чулки, халат, красный лиф, набор женских туалетных принадлежностей. А также бархатный халат, щетку, остатки игольницы, расческу, настольное зеркало с двумя створками, оббитое шелковым бархатом.

Ученые были озадачены тем, что они одна из вещей не имеет одинакового размера и вполне, вероятно, принадлежала не одному человеку, а семье, которая путешествовала вместе. Возможно, этот корабль перевозил вещи целой семьи в другую страну.

В других сундуках исследователи нашли 32 кожаных переплета, в том числе один с печатью герба шотландско-английской королевской семьи Стюартов. Обложки представляют собой остатки дорогой библиотеки с книжными переплетами из Англии, Франции, Германии, Нидерландов и Польши - все XVI и XVII веков.

Фото: Музей Kaap Skil.