Ученые нашли настоящее место распятия Иисуса, которое подтверждается в Библии: где оно находится?

Новые археологические исследования показали, где именно мог быть распят и похоронен Иисус. Это открытие ученых сможет положить конец постоянным спорам относительно места распятия. Тем более, что в Библии есть слова, которые подтверждают находку археологов.

Что удалось узнать исследователям и где же на самом деле был распят и похоронен Иисус, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой The Times of Israel.

Основная теория заключалась в том, что Иисус Христос был распят на Голгофе и похоронен в церкви Гроба Господня четвертого века, который находится в христианском квартале Старого города Иерусалима.

Но в новых исследованиях всплыла новая теория - что местом захоронения Иисуса стала Садовая гробница. Это идиллическая древняя гробница, высеченная в скале, которая находится всего в 600 метрах от церкви.

И хотя оба места являются популярными для паломничества, христианские традиции утверждают, что церковь Гроба Господня является настоящим местом захоронения Иисуса. А новые данные, полученные археологами, подтверждают библейскую традицию.

Ученые обнаружили и проанализировали остатки растений из церкви Гроба Господня, датируя растение примерно временем распятия и захоронения Иисуса. Считается, что Иисус был распят и умер весной 33 года до нашей эры. Где на самом деле был распят и похоронен Иисус Христос (фото: Getty Images)

Исследователи из Римского университета Сапиенца утверждают, что идентифицированное растение может быть тем же растением, о котором упоминается в Евангелии от Иоанна:

"А на месте, где он был распят, а в саду новая гробница, где еще никто не лежал, там положили Иисуса".

По словам археолога Франчески Романи Стасолла, в Евангелии упоминается зеленая зона между Голгофой и гробницей. И именно там исследователи идентифицировали обработанные поля.

"Мы знаем, что эта территория уже была частью города во времена императора Адриана, когда римляне построили Элию Капитолину. Однако во времена Иисуса эта территория еще не была частью города", - говорит археолог. Место захоронения Иисуса Христа может быть иным (скриншот/The Sun)

Есть и другие доказательства. Например, на территории Гроба Господня были обнаружены мраморные гробницы и сейчас исследователи планируют провести их дополнительное изучение, чтобы найти дополнительную информацию о смерти Иисуса.

"Мы проводим геологический анализ, чтобы проверить происхождение мрамора, а также тестируем раствор. Оба теста могут дать нам важную информацию. Независимо от того, верит ли кто-то в историчность Гроба Господня, тот факт, что верили поколения людей, является объективными. История этого места - это история Иерусалима, и по крайней мере, с определенного момента, это история поклонения Иисусу Христу", - сказала Стасолла.

Она добавила, что важно сохранять веру и историю как две разные сферы. И даже если будет научно доказано, что Иисус похоронен в нескольких сотнях метров от места, в которое веками верили, это уже не изменит историю Иерусалима.