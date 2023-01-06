Вчені знайшли спосіб врятувати вимираючий вид бджіл: важливе відкриття

Що розробили вчені

За даними Міністерства сільського господарства США, з 2006 року в США спостерігається щорічне скорочення колоній медоносних бджіл. Тому зникнення цих комах може призвести до краху в природних процесах.

У зв'язку з цим вчені розробили вакцину від хвороби, яка вбиває бджіл найчастіше. Це американський гнилець - бактеріальне захворювання, яке послаблює колонії, атакуючи личинки бджіл. Вакцина може стати проривом у захисті медоносних бджіл.

Бактерії вакцини включені в корм з маточним молочком, який дають робочі бджоли бджолиній матці, яка потім ковтає корм і зберігає частину вакцини у своїх яєчниках. Тобто всі наступні личинки народжуються вже з імунітетом.

Багато бджіл помирають від хвороби американського гнильця (фото: Freepik)

Чому відкриття таке важливе

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, такі запилювачі, як бджоли, птахи та кажани, відповідають за приблизно третину світового виробництва сільськогосподарських культур.

Американський гнилець є проблемою для бджолярів, оскільки він дуже заразний і не піддається лікуванню. Єдиний метод лікування вимагає спалення колонії заражених бджіл разом із вуликами та обладнанням, а прилеглі колонії потрібно лікувати антибіотиками.

Тобто таким чином загальна популяція бджіл на Землі може стрімко зменшуватися, зрештою ставши такою мізерною, що людству доведеться виживати без тих культур, урожай яких забезпечують саме бджоли.