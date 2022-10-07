Вчені знайшли спосіб подолати забруднення пластиком: допоможуть корисні личинки

Воскові хробаки або, як їх ще називають, личинки молі, їдять віск. У слині цих мікроорганізмів є спеціальні ферменти, які допомагають у травленні та розщеплюють найпростіші види пластику.

Про цікаву здатність цих хробаків було відомо з 2017 року, але вчені тривалий час не могли з'ясувати, яким саме чином личинки розщеплюють поліетилен. Личинки воскової молі (Galleria mellonella) – це гусениці, яких бджолярі вважають шкідниками, оскільки вони харчуються бджолиним воском, пилком, медом і навіть їдять личинки бджіл.

Ідея дослідників полягала в тому, щоб виділити їх ферменти та навчитися виробляти їх синтетично. І вченим це вдалося.

Щоб пластик розчинився, кисень повинен проникнути в полімер або молекулу пластику на етапі окиснення. Ферменти хробаків допомагають пройти етап окиснення за кілька годин і без попередньої обробки у вигляді тепла чи радіації.

І це при тому, що пластик виготовлений із таких полімерів, які важко зруйнувати. У ньому містяться добавки, які збільшують довговічність та дозволяють неушкодженими роками та навіть десятиліттями.

"Це змінює парадигму біодеградації пластику... Ті ж особливості, які роблять пластик унікальним і корисним матеріалом, створюють одну з найбільш критичних проблем цього століття. Пластик залишається в навколишньому середовищі протягом тривалого часу. Зрештою, він розпадається на дрібні частки, тому стає джерелом мікро- і наночастинок пластику. Ці частинки пластику можна виявити всюди: від Антарктиди до дощової та водопровідної води. Вони не тільки викликають очевидні екологічні проблеми, але й проблему для здоров'я людини, що росте", - розповіла один з авторів дослідження, біолог Федеріка Ірпінь.

Біолог зазначила, що використання мільярдів воскових хробаків для виконання роботи має недоліки у вигляді утворення великої кількості вуглекислого газу під час метаболізації поліетилену.

"У нашому випадку ферменти окислюють пластик, розбиваючи його на невеликі молекули. Це пропонує альтернативні сценарії боротьби з пластиковими відходами, за яких пластик може розкладатися в контрольованих умовах, обмежуючи або повністю виключаючи вивільнення мікропластика", - додав співавтор дослідження, еколог Клементе Фернандес Аріас.