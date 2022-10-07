Ученые нашли способ одолеть загрязнение пластиком: помогут полезные личинки

Восковые черви или как их еще называют, личинки моли, едят воск. В слюне этих микроорганизмов есть специальные ферменты, которые помогают в пищеварении и расщепляют самые простые виды пластика.

Об интересной способности этих червей было известно с 2017 года, но ученые долгое время не могли выяснить, каким именно образом личинки расщепляют полиэтилен. Личинки восковой моли (Galleria mellonella) - это гусеницы, которых пчеловоды считают вредителями, так как они питаются пчелиным воском, пыльцой, медом и даже едят личинки пчел.

Идея исследователей заключалась в том, чтобы выделить их ферменты и научиться производить их синтетически. И ученым это удалось.

Чтобы пластик растворился, кислород должен проникнуть в полимер или молекулу пластика на этапе окисления. Ферменты червей помогают пройти этап окисления за несколько часов и без предварительной обработки в виде тепла или радиации.

И это при том, что пластик изготовлен из таких полимеров, которые трудно разрушить. В нем содержатся добавки, которые увеличивают долговечность и позволяют невредимыми годами и даже десятилетиями.

"Это изменяет парадигму биодеградации пластика... Те же особенности, которые делают пластик уникальным и полезным материалом, создают одну из наиболее критических проблем этого столетия. Пластик остается в окружающей среде в течение длительного времени. В конце концов, он распадается на мелкие частицы, поэтому становится источником микро- и наночастиц пластика. Эти частицы пластика можно обнаружить повсюду: от Антарктиды до дождевой и водопроводной воды. Они не только вызывают очевидные экологические проблемы, но и растущую проблему для здоровья человека", - рассказала один из авторов исследования, биолог Федерика Берточини.

Биолог отметила, что использование миллиардов восковых червей для выполнения работы имеет недостатки в виде образования большого количества углекислого газа во время метаболизации полиэтилена.

"В нашем случае ферменты окисляют пластик, разбивая его на небольшие молекулы. Это предлагает альтернативные сценарии борьбы с пластиковыми отходами, при которых пластик может разлагаться в контролируемых условиях, ограничивая или полностью исключая высвобождение микропластика", - добавил соавтор исследования, эколог Клементе Фернандес Ариас.