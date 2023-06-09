Вчені знайшли секрет, який дозволяє прожити до 100 років: дослідження

Що показало дослідження

Дослідники виявили, що певні віруси в кишківнику можуть сприятливо впливати на кишкову флору і, отже, на наше здоров’я.

Вони дослідили 176 довгожителів з Японії та виявили, що у них є "унікальна" комбінація кишкових бактерій.

"Попередні дослідження показали, що кишкові бактерії японців-довгожителів виробляють абсолютно нові молекули, які роблять їх стійкими до патогенних мікроорганізмів, що провокують захворювання", - розповів доктор Йоахім Йогансен, керівник дослідження.

У японських довгожителів у кишечнику також була величезна різноманітність бактерій і бактеріальних вірусів.

"Високе мікробне різноманіття зазвичай асоціюється зі здоровим мікробіомом кишечника. Ми очікуємо, що люди зі здоровим кишковим мікробіомом будуть краще захищені від хвороб, пов’язаних зі старінням", - заявив доцент Саймон Расмуссен.

Вчені здатні змінити різноманітність кишкових бактерій

Новітні наукові дослідження показують, що різноманітність бактерій можна використовувати для боротьби з поширеними хворобами.

Використовуючи спеціально створений алгоритм, дослідникам вдалося скласти карту кишкових бактерій і бактеріальних вірусів.

"Кишкові бактерії є природною частиною людського тіла та нашого природного середовища. І божевільна річ полягає в тому, що ми насправді можемо змінити склад кишкових бактерій", - розповів професор Расмуссен.