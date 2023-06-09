Ученые нашли секрет, который позволяет прожить до 100 лет: исследование

Что показало исследование

Исследователи обнаружили, что определенные вирусы в кишечнике могут оказывать благоприятное воздействие на кишечную флору и, следовательно, на наше здоровье.

Они исследовали 176 долгожителей из Японии и обнаружили, что у них "уникальная" комбинация кишечных бактерий.

"Предыдущие исследования показали, что кишечные бактерии японцев-долгожителей производят совершенно новые молекулы, делающие их устойчивыми к патогенным микроорганизмам, провоцирующим заболевания", - рассказал доктор Йоахим Йогансен, руководитель исследования.

У японских долгожителей в кишечнике также было огромное разнообразие бактерий и бактериальных вирусов.

"Высокое микробное разнообразие обычно ассоциируется со здоровым микробиомом кишечника. Мы ожидаем, что люди со здоровым кишечным микробиомом будут лучше защищены от болезней, связанных со старением", - заявил доцент Саймон Расмуссен.

Ученые способны изменить разнообразие кишечных бактерий

Новейшие научные исследования показывают, что разнообразие бактерий можно использовать для борьбы с распространенными заболеваниями.

Используя специально созданный алгоритм, исследователям удалось составить карту кишечных бактерий и бактериальных вирусов.

"Кишечные бактерии являются естественной частью человеческого тела и нашей природной среды. И безумная вещь заключается в том, что мы действительно можем изменить состав кишечных бактерий", - рассказал профессор Расмуссен.