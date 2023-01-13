Вчені знайшли простий спосіб зміцнити імунітет: вам знадобиться лише 30 хвилин щодня

Чому вправи такі корисні

Користь спортивних навантажень навіть у помірному темпі частково можна пояснити гормонами. Вони вивільняються, коли ми тренуємось. Це так звані катехоламіни, більш відомі як адреналін та норадреналін.

Саме ці гормони відіграють важливу роль у функціонуванні нашої імунної системи та викликають швидке вивільнення важливих імунних клітин. Ці клітини допомагають виявити віруси та інших збудників в організмі.

Крім того, збільшується об'єм руху наших імунних клітин між кров'ю та тканинами. А це особливо важливо для допомоги імунним клітинам у виявленні та запобіганні захворюванням, які викликаються вірусами та іншими патогенами.

Як вправи допомагають захистити організм

Як вказується в дослідженні, фізичні вправи – один зі способів підвищити рівень цих важливих гормонів у нашому організмі. Під час тренувань збільшується приплив крові до органів і це допомагає тілу впоратися із додатковим навантаженням під час вправ.

Посилений кровотік створює велике навантаження на кровоносні судини й це вивільняє специфічні імунні клітини, так звані клітини-кілери та Т-клітини, які перебувають у стані спокою на стінках наших кровоносних судин. Клітини-кілери та Т-клітини відіграють важливу роль у знищенні клітин, які інфіковані вірусом.

Скільки потрібно займатися спортом

Для покращення імунітету достатньо займатися не менше 5 разів на тиждень - по пів години та в помірному темпі.

За даними вчених, у людей похилого віку, які регулярно займалися спортом протягом місяця, рани на шкірі стали гоїтися набагато швидше, ніж у групи, яка не приділяла стільки часу фізичним вправам. Прискорений процес загоєння ран у рази знижує ризик проникнення вірусів та бактерій в організм.

Для досягнення позитивного результату не обов'язково записуватися в тренажерний зал і відвідувати його щодня. Необхідне навантаження може дати звичайна ходьба у швидкому темпі 40-45 хвилин – п'ять разів на тиждень. Це вже зменшить ризик зараження на 50%.

Можна також поєднувати різні вправи – наприклад, 20 хвилин активної зарядки та 20-25 хвилин – ходьба у швидкому або середньому темпі.