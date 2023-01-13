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Ученые нашли простой способ укрепить иммунитет: вам понадобится всего 30 минут ежедневно

Ученые назвали простой способ укрепить иммунитет (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Исследователи выяснили, что ежедневная физическая нагрузка очень полезна для иммунной защиты организма. Ежедневные упражнения в течение 30 минут в умеренном темпе способны снизить риск заражения инфекциями верхних дыхательных путей.

Об этом говорится в статье Medicine & Science.

Почему упражнения так полезны

Пользу спортивных нагрузок даже в умеренном темпе частично можно объяснить гормонами. Они высвобождаются, когда мы тренируемся. Это так называемые катехоламины, более известные как адреналин и норадреналин.

Именно эти гормоны играют важную роль в функционировании нашей иммунной системы и вызывают быстрое высвобождение важных иммунных клеток. Эти клетки помогают обнаружить вирусы и других возбудителей в организме.

Кроме того, увеличивается объем движения наших иммунных клеток между кровью и тканями. А это особенно важно для помощи иммунным клеткам в обнаружении и предотвращении заболеваний, которые вызываются вирусами и другими патогенами.

Как упражнения помогают защитить организм

Как указывается в исследовании, физические упражнения - один из способов повысить уровень этих важных гормонов в нашем организме. Во время тренировок увеличивается приток крови к органам и это помогает телу справиться с дополнительной нагрузкой во время упражнений.

Усиленный кровоток создает большую нагрузку на кровеносные сосуды и это высвобождает специфические иммунные клетки, так называемые клетки-киллеры и Т-клетки, которое находятся в состоянии покоя на стенках наших кровеносных сосудов. Клетки-киллеры и Т-клетки играют важную роль в уничтожении клеток, которые инфицированы вирусом.

Сколько нужно заниматься спортом

Для улучшения иммунитета достаточно заниматься не менее 5 раз в неделю - по полчаса и в умеренном темпе.

По данным ученых, у пожилых людей, которые регулярно занимались спортом в течение месяца, раны на коже стали заживать намного быстрее, чем у группы, которая не уделяла столько времени физическим упражнениям. Ускоренный процесс заживления ран в разы снижает риск проникновения вирусов и бактерий в организм.

Для достижения положительного результата совсем необязательно записываться в тренажерный зал и посещать его каждый день. Необходимую нагрузку может дать обычная ходьба в быстром темпе 40-45 минут - пять раз в неделю. Это уже снизит риск заражения на 50%.

Можно также сочетать разные упражнения - например, 20 минут активной зарядки и 20-25 минут - ходьба в быстром или среднем темпе.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какая именно ходьба приносит самую большую пользу организму.

А еще рассказывали о том, какие способы помогают сжечь калории не хуже бега.

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