Вчені знайшли новий вид динозаврів-гігантів: як виглядали "монстри"

Якими були динозаври

Тварини мали довжину до 10 метрів, висоту 3,5 метри і важили до п’яти тонн.

Протатлітіс був близьким родичем Баріонікса, який мав голову, схожу на крокодила.

Фахівці вважають, що він використовував свої потужні щелепи з гострими як бритва зубами, щоб відривати шматки плоті від впольованої здобичі.

Protathlitis cinctorrensis перекладається як Чемпіон Сінкторреса - на честь провінції на сході Іспанії, де він був знайдений.

Так міг виглядати протатлітіс (фото: thesun)

Коли жив протатлітіс, і хто його родичі

"Звір бродив по Землі 127 мільйонів років тому", - розповів про нього дослідник доктор Андрес Сантос-Кубедо.

Протатлітіс також мав "родинний" зв'язок зі спінозавром, найбільшим хижим динозавром, який мав довжину до 15 метрів і важив 20 тонн.

"Спінозаври з'явилися в Лавразії (суперконтиненті), великій території суші в північній півкулі, з двома підгрупами видів, що займали Західну Європу. Пізніше вони могли мігрувати до Африки та Азії", - кажуть дослідники.

У Європі такі види як протатлітіс, були домінуючими, тоді як в Африці були найбільш поширені спінозаври.