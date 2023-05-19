Ученые нашли новый вид динозавров-гигантов: как выглядели "монстры"

Какими были динозавры

Животные имели длину до 10 метров, высоту 3,5 метра и весили до пяти тонн.

Протатлитис был близким родственником Барионикса, который имел голову, похожую на крокодила

Специалисты считают, что он использовал свои мощные челюсти с острыми, как бритва, зубами, чтобы отрывать куски плоти от добычи.

Protathlitis cinctorrensis переводится как Чемпион Синкторреса - в честь провинции на востоке Испании, где он был найден.

Так мог выглядеть протатлитис (фото: thesun)

Когда жил протатлитис, и кто его родственники

"Зверь бродил по Земле 127 миллионов лет назад", - рассказал о нем исследователь доктор Андрес Сантос-Кубедо.

Протатлитис также имел "родственную" связь со спинозавром, самым большим хищным динозавром, который имел длину до 15 метров и весил 20 тонн.

"Спинозавры появились в Лавразии (суперконтиненте), обширной территории суши в северном полушарии, с двумя подгруппами видов, занимавших Западную Европу. Позже они могли мигрировать в Африку и Азию", - говорят исследователи.

В Европе такие виды как протатлитис были доминирующими, тогда как в Африке были наиболее распространены спинозавры.