Вчені знайшли новий вид динозаврів-гігантів: як виглядали "монстри"
Палеонтологам вдалося виявити новий вид динозаврів, які були розміром зі шкільний автобус і мали звички м'ясоїдів. Рештки цих давніх "монстрів" знайшли в Іспанії і назвали Protathlitis cinctorrensis.
Що відомо про відкриття, пише The Sun.
Якими були динозаври
Тварини мали довжину до 10 метрів, висоту 3,5 метри і важили до п’яти тонн.
Протатлітіс був близьким родичем Баріонікса, який мав голову, схожу на крокодила.
Фахівці вважають, що він використовував свої потужні щелепи з гострими як бритва зубами, щоб відривати шматки плоті від впольованої здобичі.
Protathlitis cinctorrensis перекладається як Чемпіон Сінкторреса - на честь провінції на сході Іспанії, де він був знайдений.
Так міг виглядати протатлітіс (фото: thesun)
Коли жив протатлітіс, і хто його родичі
"Звір бродив по Землі 127 мільйонів років тому", - розповів про нього дослідник доктор Андрес Сантос-Кубедо.
Протатлітіс також мав "родинний" зв'язок зі спінозавром, найбільшим хижим динозавром, який мав довжину до 15 метрів і важив 20 тонн.
"Спінозаври з'явилися в Лавразії (суперконтиненті), великій території суші в північній півкулі, з двома підгрупами видів, що займали Західну Європу. Пізніше вони могли мігрувати до Африки та Азії", - кажуть дослідники.
У Європі такі види як протатлітіс, були домінуючими, тоді як в Африці були найбільш поширені спінозаври.
Раніше вченим вдалося з'ясувати, як виглядала найперша тварина на Землі.
Також повідомлялося, що астрономи виявили дві нові "суперземлі".