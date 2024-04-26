Вчені знайшли місце поховання філософа Платона. У цьому допоміг ШІ

Шматки обвугленого папірусу знайшли у Геркуланумі - давньоримському місті, розташованому поблизу Помпей. Обидва міста зруйнувало виверження Везувію.

Філософ з Пізанського університету Граціано Раноккіа та його колеги використали штучний інтелект для розшифрування папірусу.

Один сувій містив текст філософа-епікурейця Філодема Гадарського "Історія Академії". Вчений, який жив у 110-30 роках до нашої ери, детально описав академію, яку Платон заснував у четвертому столітті. Також у його праці є інформація про життя Платона і місце його поховання.

Раніше дослідники вже мали інформацію про те, що Платон помер в Афінах у 348 або 347 році до нашої ери й був похований в Академії, яку римський полководець Сулла зруйнував у 86 році до нашої ери. Втім вчені не мали даних щодо місця її розташування.

Зараз науковці застосували новітні технології, щоб дослідити папірус. Вони використали інфрачервону та ультрафіолетову оптичну візуалізацію, тепловізійну візуалізацію і томографію, а також застосували ШІ.

Обвуглений папірус (фото: Papiri carbonizzati)

Що виявили вчені

Вчені змогли прочитати 1 000 слів, це приблизно третина тексту. У цих матеріалах вказано, що Платон був похований у зарезервованому для нього саду Академії в Афінах, біля так званого Мусейону або сацеллуму, священного для Муз. Раніше вчені знали тільки те, що філософ похований території Академії.

Також у текстах описано, як Платона "продали в рабство" між 404 та 399 роками до нашої ери. Раніше дослідники припускали, що це сталося у 387 році до нашої ери.

Інша частина тексту не стосується поховання філософа, у ній наведений діалог між персонажами, в якому Платон показує зневагу до музичних і ритмічних здібностей варвара-музиканта з Фракії.

Наголосимо, що дослідники вже не вперше застосовують ШІ для прочитання давніх текстів, які пережили виверження Везувію. Цьогоріч дослідники розшифрували сувій, який знайшли на руїнах вілли тестя Юлія Цезаря.