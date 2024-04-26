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Вчені знайшли місце поховання філософа Платона. У цьому допоміг ШІ

П'ятниця 26 квітня 2024 21:35
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Вчені знайшли місце поховання філософа Платона. У цьому допоміг ШІ Що саме виявили вчені (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Вчені багато років намагались знайти місце поховання давньогрецького філософа Платона. Ключовим у розгадці цієї таємниці став старовинний сувій, що частково вцілів після виверження вулкана Везувію в 79 році нашої ери. Його розшифрували за допомогою штучного інтелекту.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Національної дослідницької ради Італії.

Де похований Платон

Шматки обвугленого папірусу знайшли у Геркуланумі - давньоримському місті, розташованому поблизу Помпей. Обидва міста зруйнувало виверження Везувію.

Філософ з Пізанського університету Граціано Раноккіа та його колеги використали штучний інтелект для розшифрування папірусу.

Один сувій містив текст філософа-епікурейця Філодема Гадарського "Історія Академії". Вчений, який жив у 110-30 роках до нашої ери, детально описав академію, яку Платон заснував у четвертому столітті. Також у його праці є інформація про життя Платона і місце його поховання.

Читайте також про те, що Microsoft інвестує в ШІ майже 3 млрд доларів.

Раніше ми писали, що штучний інтелект показав, як виглядав би Шрек у світі Барбі.

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Штучний інтелект Вчені
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