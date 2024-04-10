Навчить мільйони людей: Microsoft інвестує в ШІ майже 3 млрд доларів
Протягом найближчих двох років компанія Microsoft має намір інвестувати близько 2,9 млрд доларів у розвиток хмарної інфраструктури та штучного інтелекту в Японії.
Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.
Для Microsoft це буде найбільшим вкладенням у японську економіку за весь час роботи в країні. Крім створення інфраструктури, американська корпорація має намір відкрити в Токіо науково-дослідну лабораторію, а також навчити розробці штучного інтелекту не менше 3 млн осіб.
Заява Microsoft про великі інвестиції в Японії була зроблена через кілька днів, після того, як стало відомо про плани OpenAI відкрити в квітні в Токіо свій третій закордонний офіс.
Розвиток штучного інтелекту від Microsoft
Раніше повідомлялося, що Microsoft оновила свій штучний інтелект Copilot. Тепер він може спілкуватись з користувачем на персональні теми. Користувачі розширеної версії Copilot Pro також зможуть створювати власні алгоритми за допомогою Copilot GPT Builder. Відомо, що нова версія ШІ з'явилася в мобільному додатку Microsoft 365 для Android та IOS.
У Microsoft також заявили, що хакери з Росії, Китаю та Ірану, що підтримуються державою, використовують інструменти OpenAI, щоб відточити свої навички і обдурити свої цілі. У звіті йдеться про те, що компанія відстежувала хакерські групи, пов'язані з російською військовою розвідкою, Корпусом вартових ісламської революції, а також урядами Китаю та Північної Кореї, коли вони намагалися вдосконалити свої кампанії хакерів, використовуючи великі мовні моделі.
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