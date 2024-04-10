Навчить мільйони людей: Microsoft інвестує в ШІ майже 3 млрд доларів

Протягом найближчих двох років компанія Microsoft має намір інвестувати близько 2,9 млрд доларів у розвиток хмарної інфраструктури та штучного інтелекту в Японії.

Про це заявив президент Microsoft Бред Сміт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Для Microsoft це буде найбільшим вкладенням у японську економіку за весь час роботи в країні. Крім створення інфраструктури, американська корпорація має намір відкрити в Токіо науково-дослідну лабораторію, а також навчити розробці штучного інтелекту не менше 3 млн осіб. Заява Microsoft про великі інвестиції в Японії була зроблена через кілька днів, після того, як стало відомо про плани OpenAI відкрити в квітні в Токіо свій третій закордонний офіс.