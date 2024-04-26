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Ученые нашли место захоронения философа Платона. В этом помог ИИ

Пятница 26 апреля 2024 21:35
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Ученые нашли место захоронения философа Платона. В этом помог ИИ Что именно обнаружили ученые (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Ученые многие годы пытались найти место захоронения древнегреческого философа Платона. Ключевым в разгадке этой тайны стал старинный свиток, частично уцелевший после извержения вулкана Везувия в 79 году нашей эры. Его расшифровали с помощью искусственного интеллекта.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального исследовательского совета Италии.

Где похоронен Платон

Куски обугленного папируса нашли в Геркулануме - древнеримском городе, расположенном вблизи Помпей. Оба города разрушило извержение Везувия.

Философ из Пизанского университета Грациано Раноккиа и его коллеги использовали искусственный интеллект для расшифровки папируса.

Один свиток содержал текст философа-эпикурейца Филодема Гадарского "История Академии". Ученый, живший в 110-30 годах до нашей эры, подробно описал академию, которую Платон основал в четвертом веке. Также в этом труде есть информация о жизни Платона и месте его погребения.

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Ранее мы писали, что искусственный интеллект показал, как выглядел бы Шрек в мире Барби.

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Искусственный интеллект Ученые
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