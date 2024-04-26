Ученые нашли место захоронения философа Платона. В этом помог ИИ

Куски обугленного папируса нашли в Геркулануме - древнеримском городе, расположенном вблизи Помпей. Оба города разрушило извержение Везувия.

Философ из Пизанского университета Грациано Раноккиа и его коллеги использовали искусственный интеллект для расшифровки папируса.

Один свиток содержал текст философа-эпикурейца Филодема Гадарского "История Академии". Ученый, живший в 110-30 годах до нашей эры, подробно описал академию, которую Платон основал в четвертом веке. Также в этом труде есть информация о жизни Платона и месте его погребения.

Ранее исследователи уже располагали информацией о том, что Платон умер в Афинах в 348 или 347 году до нашей эры и был похоронен в Академии, которую римский полководец Сулла разрушил в 86 году до нашей эры. Но ученые не имели данных относительно места ее расположения.

Сейчас ученые применили новейшие технологии, чтобы исследовать папирус. Они использовали инфракрасную и ультрафиолетовую оптическую визуализацию, тепловизионную визуализацию и томографию, а также применили ИИ.

Обугленный папирус (фото: Papiri carbonizzati)

Что обнаружили ученые

Ученые смогли прочесть 1 000 слов, это примерно треть текста. В этих материалах указано, что Платон был похоронен в зарезервированном для него саде Академии в Афинах, возле так называемого Мусейона или сацеллума, священного для Муз. Ранее ученые знали только то, что философ похоронен на территории Академии.

Также в текстах описано, как Платона продали в рабство между 404 и 399 годами до нашей эры. Ранее исследователи предполагали, что это произошло в 387 году до н.э.

Другая часть текста не касается погребения философа, в ней приведен диалог между персонажами, в котором Платон показывает пренебрежение к музыкальным и ритмичным способностям варвара-музыканта из Фракии.

Отметим, что исследователи уже не впервые применяют ИИ для прочтения древних текстов, переживших извержение Везувия. В этом году ученые расшифровали свиток, который нашли на развалинах виллы тестя Юлия Цезаря.