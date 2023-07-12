Вчені знайшли "гріховне" місто Содом, яке описане у Біблії. Ось де воно розташоване

Що відомо про біблійну знахідку

Декан кафедри археології Південно-Західного університету Трініті Стівен Коллінз у нещодавньому інтерв'ю заявив, що він і його команда вважають, що нові розкопки на місці Телль-ель-Хаммам в Йорданії дають підстави думати, що там стояло місто Содом.

Вчені знайшли там артефакти бронзової доби, які начебто були розплавлені, що відповідає біблійній розповіді про те, як Содом згорів дотла, бо "Господь його засипав дощем із сірки і вогню".

"Як тільки ми проникаємо на кілька сантиметрів у шар бронзового віку, ми стикаємося з фрагментом гончарного виробу - частиною банки для зберігання, яка, схоже, засклена", - каже Коллінз.

При цьому інший член команди зауважує, що рубці на знайдених фрагментах виглядають схожими на ті, що були на ядерному полігоні Трініті в Нью-Мексико, де була підірвана перша атомна бомба.

Місце розкопок у Телль-ель-Хаммам (скриншот із відео)

Як "загинув" Содом на думку вчених

Попередні звіти на сайті свідчать про те, що це місце було знищено метеоритом приблизно 4 000 років тому. Згідно з дослідженням, опублікованим у Nature, цей катаклізм ще не підтверджено, але докази свідчать про "багатий на вугілля шар руйнування" та низку розплавлених об’єктів.

Дослідження показало, що місто було "знищене в одну мить", зазначив Коллінз.

Також він стверджує, що "є принаймні 25 географічних вказівок у Святому Письмі, які можуть привести до міста Содом".

До прикладу він наводить фрагмент з Буття 13:10, де розповідається про те, як Лот (праведний житель Содому, який вижив після катаклізму) вирушив на схід. Примітно, що Телль-ель-Хаммам лежить на схід від Бетелю та Ай, що відповідає цій біблійній розповіді.