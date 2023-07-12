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Ученые нашли "греховный" город Содом, описанный в Библии. Вот где он расположен

Ученые считают, что нашли библейский город Содом (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Канадский археолог заявил, что нашел библейский город Содом, который был известен своими развратными жителями. Согласно древним преданиям, именно за грех сладострастия Господь уничтожил город и его жителей.

Об этом пишет The Daily Caller.

Что известно о библейской находке

Декан кафедры археологии Юго-Западного университета Тринити Стивен Коллинз в недавнем интервью заявил, что он и его команда считают, что новые раскопки на месте Телль-эль-Хаммам в Иордании дают основания полагать, что там стоял город Содом.

Ученые нашли там артефакты бронзового века, которые якобы были расплавлены, что соответствует библейскому рассказу о том, как Содом сгорел дотла, потому что "Господь его засыпал дождем из серы и огня".

"Как только мы проникаем на несколько сантиметров в слой бронзового века, мы сталкиваемся с фрагментом гончарного изделия - частью банки для хранения, которая, похоже, застеклена", - говорит Коллинз.

При этом другой член команды отмечает, что рубцы на найденных фрагментах выглядят похожими на те, что были на ядерном полигоне Тринити в Нью-Мексико, где была взорвана первая атомная бомба.

Место раскопок в Телль-эль-Хаммам (скриншот с видео)

Как "погиб" Содом по мнению ученых

Предварительные отчеты на сайте свидетельствуют о том, что это место было уничтожено метеоритом примерно 4000 лет назад. Согласно исследованию, опубликованному в Nature, этот катаклизм еще не подтвержден, но доказательства свидетельствуют о "слое разрушения, который богат углем" и ряде расплавленных объектов.

Исследование показало, что город был "уничтожен в мгновение ока", отметил Коллинз.

Также он утверждает, что "по крайней мере существует 25 географических указаний в Священном Писании, которые могут привести к городу Содом".

К примеру он приводит фрагмент из Бытия 13:10, где рассказывается о том, как Лот (праведный житель Содома, который выжил после катаклизма) отправился на восток. Примечательно, что Телль-эль-Хаммам лежит восточнее Бетеля и Ай, что соответствует этому библейскому рассказу.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые подвергли сомнению, что Иисус родился в Вифлееме.

Читайте также о том, что ученые нашли место библейского Армагеддона.

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