Вчені знайшли фермент, який може стерти травматичні спогади з людського мозку

Яке відкриття зробили вчені?

Наука зосереджена на конкретних сферах, таких як лікування або профілактика таких захворювань, як хвороба Альцгеймера. У зв'язку з цим в останні місяці увагу привернула знахідка. Дослідження було опубліковано в Molecular Neurodegeneration і походить від дослідників з Інституту фундаментальних наук.

В науковій роботі зазначається, що клітини, присутні в мозку, відомі як астроцити, відповідають за видалення токсичних бляшок; однак у цьому процесі вони виробляють ГАМК і перекис водню. Простіше кажучи, ГАМК є нейромедіатором, який намагається уповільнити мозкову діяльність, тоді як перекис водню назавжди пошкоджує нейрони. Ось як нейронні зв’язки в кінцевому підсумку деградують у процесі самозбереження.

Щоб зрозуміти, як розірвати це порочне коло, дослідники намагалися з’ясувати, які агенти були необхідними під час цього процесу, і пригнічувати або усунути їх, не пошкоджуючи інші функції мозку. Після серії процесів їм вдалося виділити два ферменти, які вважаються ключовими в цій дії, а саме SIRT2 і ALDH1A1. Перший був виявлений у дуже високих рівнях як у мишей, так і у людей після смерті. Це вказує на те, що він може бути присутнім у процесах, які відповідають за когнітивні порушення.

Крім того, важливо відзначити, що SIRT2 діяв головним чином на пізніх стадіях виробництва ГАМК, що могло визначити, що дегенерація нейронів може тривати навіть при інгібуванні цього білка.

Інші наслідки SIRT2

Хоча найновішим відкриттям є участь цього білка в хворобі Альцгеймера, навколо SIRT2 були й інші відкриття. Що стосується регуляції запалення, блокування SIRT2 може призвести до посилення запалення та резистентності до інсуліну. Згідно зі статтею, опублікованою доктором Джоан С. Фустер, SIRT2 інактивує інфламмасому, білковий комплекс, який викликає запалення.

З іншого боку, щодо інгібування SIRT2 у мишей спостерігалося часткове відновлення пам'яті. Насправді було виявлено, що у досліджуваних мишей відновилася лише короткочасна робоча пам’ять, а просторова - ні. Хоча це надихає, самі дослідники визнають, що після цих відкриттів виникло ще більше питань.

Хоча SIRT2 не може бути прямою фармакологічною мішенню, оскільки його вплив на нейродегенерацію виглядає досить обмеженим, ці висновки відкривають двері для багатьох терапевтичних стратегій для таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.