Вчені знайшли біблійне місце, де Христос сотворив диво: що відомо

У Єрусалимі вчені під час археологічних розкопок знайшли відоме біблійне місце, де Ісус Христос нібито зцілив сліпого. Сілоамська купіль була майже 2000 років покрита пустелею.

Що відомо про знахідку

Місце в Єрусалимі, яке побудували у VIII столітті до нашої ери за правління царя Єзекії, знайшли завдяки спільним зусиллям Управління старожитностей Ізраїлю, Управління національних парків Ізраїлю та Фонду міста Давида.

Його відкриття є важливим для послідовників християнства.

"Розкопки, що тривають у місті Давида - історичному місці біблійного Єрусалиму - зокрема купелі Сілоам і Паломницької дороги, служать одним із найбільших підтверджень спадщини та тисячолітнього зв’язку євреїв і християн з Єрусалимом", - заявив директор Міжнародного фонду "Місто Давида" Зеєв Оренштайн.

Сілоамська купальня, площа якої становила понад 1,25 акра, давала місту Давида проточну воду.

Що говорить Біблія про це місце

Відповідно до уривка з Євангелія від Івана, купальня є місцем, де Ісус повернув зір сліпому.

Перебуваючи з нагоди одного свята в Єрусалимському храмі, Спаситель після проповіді вийшов з храму і, проходячи по вулиці, побачив людину, сліпу від народження.

Юдеї вірили, що будь-яке нещастя, яке трапляється з людиною, є покаранням за її гріхи. Якщо немовля мало вади, то вважалося, що це покарання за проступки батьків.

Ісус торкнувся очей незрячого і наказав йому йти вмитися до джерела. Сліпий пішов до купелі, вмився і прозрів.

Відображення цієї біблійної історії у мистецтві (фото: Вікіпедія)

Оренштейн наголосив, що знахідка підтверджує біблійну спадщину Єрусалиму. Це вже не просто як питання віри, а факт, заявив він.

"Очевидно, живемо в часи, коли так багато біблійної спадщини ставиться під сумнів - безцінно мати можливість розкопати всю цю історичну спадщину та старовину, яка показує для євреїв чи християн, що можна це побачити і доторкнутися до цього. Наша спадщина в Єрусалимі сягає тисячоліть", - додав вчений.

Додамо, що поки вчені не розголошують, чи буде Купальня Сілоам відкрита для відвідування.