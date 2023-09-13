Вчені знайшли біблійне місце, де Христос сотворив диво: що відомо
У Єрусалимі вчені під час археологічних розкопок знайшли відоме біблійне місце, де Ісус Христос нібито зцілив сліпого. Сілоамська купіль була майже 2000 років покрита пустелею.
Про це пише Express.
Що відомо про знахідку
Місце в Єрусалимі, яке побудували у VIII столітті до нашої ери за правління царя Єзекії, знайшли завдяки спільним зусиллям Управління старожитностей Ізраїлю, Управління національних парків Ізраїлю та Фонду міста Давида.
Його відкриття є важливим для послідовників християнства.
"Розкопки, що тривають у місті Давида - історичному місці біблійного Єрусалиму - зокрема купелі Сілоам і Паломницької дороги, служать одним із найбільших підтверджень спадщини та тисячолітнього зв’язку євреїв і християн з Єрусалимом", - заявив директор Міжнародного фонду "Місто Давида" Зеєв Оренштайн.
Сілоамська купальня, площа якої становила понад 1,25 акра, давала місту Давида проточну воду.
Що говорить Біблія про це місце
Відповідно до уривка з Євангелія від Івана, купальня є місцем, де Ісус повернув зір сліпому.
Перебуваючи з нагоди одного свята в Єрусалимському храмі, Спаситель після проповіді вийшов з храму і, проходячи по вулиці, побачив людину, сліпу від народження.
Юдеї вірили, що будь-яке нещастя, яке трапляється з людиною, є покаранням за її гріхи. Якщо немовля мало вади, то вважалося, що це покарання за проступки батьків.
Ісус торкнувся очей незрячого і наказав йому йти вмитися до джерела. Сліпий пішов до купелі, вмився і прозрів.
Відображення цієї біблійної історії у мистецтві (фото: Вікіпедія)
Оренштейн наголосив, що знахідка підтверджує біблійну спадщину Єрусалиму. Це вже не просто як питання віри, а факт, заявив він.
"Очевидно, живемо в часи, коли так багато біблійної спадщини ставиться під сумнів - безцінно мати можливість розкопати всю цю історичну спадщину та старовину, яка показує для євреїв чи християн, що можна це побачити і доторкнутися до цього. Наша спадщина в Єрусалимі сягає тисячоліть", - додав вчений.
Додамо, що поки вчені не розголошують, чи буде Купальня Сілоам відкрита для відвідування.
Раніше ми писали про те, що вчені знайшли місце біблійного Армагеддону.
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