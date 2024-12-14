Вчені з'ясували, що люди почали дурнішати: чверть дорослих за навичками поступається дітям

У досліджені навичок дорослих у 2023 році взяли участь тридцять одна країна світу. Опитування надає комплексний огляд грамотності, рахівництва та навичок адаптивного розв'язання проблем дорослих - навичок, які є фундаментальними для особистого, економічного та суспільного розвитку.

Що показало дослідження

Дорослі з високоосвіченими батьками на 50 балів перевершують тих, чиї батьки мають низький рівень грамотності.

Люди з високими навичками рахування мають на 11% більше шансів повідомити про дуже добре або відмінне здоров'я порівняно з людьми з низькими навичками рахування.

За останнє десятиліття середній рівень грамотності покращився лише у Фінляндії та Данії.

Ще 8 країн покращили результати з рахівництва: Фінляндія, Японія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Естонія, Бельгія, Німеччина.

У більшості країн та економік, у яких спостерігалося зниження кваліфікації, рівень грамотності та навичок рахування знизився у різних вікових групах.

Вища освітня кваліфікація не обов'язково означає вищу кваліфікацію. Наприклад, фінські випускники середньої школи незмінно випереджають дорослих з вищою освітою в кількох країнах, включаючи Чилі, Ізраїль та Литву.

Приблизно одна третина працівників не підходять для своєї роботи за кваліфікацією, навичками та галузями навчання. Це має значні економічні та соціальні втрати, особливо, якщо вони мають надмірну кваліфікацію. Наприклад, дорослі, які працюють на роботах, які не вимагають рівня освіти, отримують на 12% нижчу заробітну плату порівняно з однолітками, які займають відповідну роботу.

Такі працівники рідко кажуть про задоволеність життям. І фактично, якщо людина не використовує свої кваліфікації, вона вважає, що витрачає свій потенціал даремно.

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Де люди розвиваються, а де ні

Десятка країн з найвищими показниками у грамотності, рахуванні та навичках:

1. Фінляндія

2. Японія

3. Швеція

4. Норвегія

5. Нідерланди

6. Естонія

7. Бельгія

8. Німеччина

9. Англія

10. Канада

У яких країнах помітний сильний спад:

1. Польща

2. Литва

3. Корея

4. Нова Зеландія

5. Словаччина

6. Угорщина

7. США

8. Австрія

9. Ізраїль

10. Чехія

Найнижчі показники по всіх навичках:

1. Корея

2. Угорщина

3. Латвія

4. Іспанія

5. Італія

6. Ізраїль

7. Литва

8. Польща

9. Португалія

10. Чилі

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