Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям

В исследовании навыков взрослых в 2023 году приняли участие тридцать одна страна мира. Опрос предоставляет комплексный обзор грамотности, счетоводства и навыков адаптивного решения проблем взрослых - навыков, которые являются фундаментальными для личного, экономического и общественного развития.

Что показало исследование

Взрослые с высокообразованными родителями на 50 баллов превосходят тех, чьи родители имеют низкий уровень грамотности.

Люди с высокими навыками счета имеют на 11% больше шансов сообщить об очень хорошем или отличном здоровье по сравнению с людьми с низкими навыками счета.

За последнее десятилетие средний уровень грамотности улучшился только в Финляндии и Дании.

Еще 8 стран улучшили результаты по счету: Финляндия, Япония, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Бельгия, Германия, Япония.

В большинстве стран и экономик, в которых наблюдалось снижение квалификации, уровень грамотности и навыков счета снизился в разных возрастных группах.

Высшая образовательная квалификация необязательно означает более высокую квалификацию. Например, финские выпускники средней школы неизменно опережают взрослых с высшим образованием в нескольких странах, включая Чили, Израиль и Литву.

Примерно одна треть работников не подходят для своей работы по квалификации, навыкам и областям обучения. Это приводит к значительным экономическим и социальным потерям, особенно если они имеют чрезмерную квалификацию. Например, взрослые, работающие на работах, не требующих уровня образования, получают на 12% более низкую заработную плату по сравнению со сверстниками, которые занимают соответствующую работу.

Такие работники редко говорят об удовлетворенности жизнью. И фактически, если человек не использует свои квалификации, он считает, что тратит свой потенциал впустую.

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Где люди развиваются, а где нет

Десятка стран с самыми высокими показателями в грамотности, счете и навыках:

1. Финляндия

2. Япония

3. Швеция

4. Норвегия

5. Нидерланды

6. Эстония

7. Бельгия

8. Германия

9. Англия

10. Канада

В каких странах заметен сильный спад:

1. Польша

2. Литва.

3. Корея

4. Новая Зеландия

5. Словакия

6. Венгрия

7. США

8. Австрия

9. Израиль

10. Чехия

Самые низкие показатели по всем навыкам:

1. Корея

2. Венгрия.

3. Латвия.

4. Испания

5. Италия

6. Израиль

7. Литва

8. Польша

9. Португалия

10. Чили

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