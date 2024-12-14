Ученые выяснили, что люди начали глупеть: четверть взрослых по навыкам уступает детям

Последнее исследование навыков взрослых освещает глобальную проблему грамотности, счетоводства и навыков адаптивного решения проблем. Во многих странах мира 18% взрослых не имеют даже самого простого уровня знаний ни в одной из областей, а четверть взрослых уступает по навыкам десятилетним детям.
В каких странах наибольший спад развития и навыков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Организации экономического сотрудничества и развития.
В исследовании навыков взрослых в 2023 году приняли участие тридцать одна страна мира. Опрос предоставляет комплексный обзор грамотности, счетоводства и навыков адаптивного решения проблем взрослых - навыков, которые являются фундаментальными для личного, экономического и общественного развития.
Взрослые с высокообразованными родителями на 50 баллов превосходят тех, чьи родители имеют низкий уровень грамотности.
Люди с высокими навыками счета имеют на 11% больше шансов сообщить об очень хорошем или отличном здоровье по сравнению с людьми с низкими навыками счета.
За последнее десятилетие средний уровень грамотности улучшился только в Финляндии и Дании.
Еще 8 стран улучшили результаты по счету: Финляндия, Япония, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Эстония, Бельгия, Германия, Япония.
В большинстве стран и экономик, в которых наблюдалось снижение квалификации, уровень грамотности и навыков счета снизился в разных возрастных группах.
Высшая образовательная квалификация необязательно означает более высокую квалификацию. Например, финские выпускники средней школы неизменно опережают взрослых с высшим образованием в нескольких странах, включая Чили, Израиль и Литву.
Примерно одна треть работников не подходят для своей работы по квалификации, навыкам и областям обучения. Это приводит к значительным экономическим и социальным потерям, особенно если они имеют чрезмерную квалификацию. Например, взрослые, работающие на работах, не требующих уровня образования, получают на 12% более низкую заработную плату по сравнению со сверстниками, которые занимают соответствующую работу.
Такие работники редко говорят об удовлетворенности жизнью. И фактически, если человек не использует свои квалификации, он считает, что тратит свой потенциал впустую.
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Десятка стран с самыми высокими показателями в грамотности, счете и навыках:
1. Финляндия
2. Япония
3. Швеция
4. Норвегия
5. Нидерланды
6. Эстония
7. Бельгия
8. Германия
9. Англия
10. Канада
В каких странах заметен сильный спад:
1. Польша
2. Литва.
3. Корея
4. Новая Зеландия
5. Словакия
6. Венгрия
7. США
8. Австрия
9. Израиль
10. Чехия
Самые низкие показатели по всем навыкам:
1. Корея
2. Венгрия.
3. Латвия.
4. Испания
5. Италия
6. Израиль
7. Литва
8. Польша
9. Португалия
10. Чили
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