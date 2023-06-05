Вчені з'ясували, людей в якому одязі частіше кусають комарі

Який одяг люблять комахи

Мова йде не про фасон, текстуру, тканину і так далі. Хоча й так зрозуміло, що відкритий одяг або той, що обтягує тіло, для них кращий. Бо комахи матимуть швидший і простіший доступ до вашої шкіри.

Науковці в дослідженні 2018 року, результати якого були опубліковані в Journal of Experimental Biology, виявили, що комарів більше приваблюють чорні предмети.

Хоча причини такої "симпатії" ще не до кінця зрозумілі, рекомендується уникати одягу темного кольору під час вечірніх прогулянок або вилазок на природу, де потенційно можуть атакувати ці комахи.

Що ще приваблює комарів

Дихання і запах тіла

Під час видиху ми виділяємо вуглекислий газ, залишаючи за собою слід, на який і летить комаха.

Через певні сполуки, присутні на шкірі, деякі люди можуть бути привабливими для комарів, говориться в одному з досліджень. Так само деякі бактерії на шкірі можуть впливати на запах тіла і привертати комах.

Тепло

Окрім вуглекислого газу та запахів, тіло людини також виділяє тепло. У дослідженні 2017 року говориться, що комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.

Алкоголь

Експеримент 2002 року показав, що комарів більше приваблюють люди, які випили. У дослідженні людям давали невелику кількість пива і з'ясувалося, що комарам це подобалося.

Вагітність

Дослідження 2004 року показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні. Це може бути тому, що вагітні жінки виділяють більше вуглекислого газу і мають вищу температуру тіла.

Як вберегтися від комарів

Окрім використання засобів від комарів, ви також можете вжити деяких дієвих заходів:

Уникайте активного часу

Комарі найбільш активні на світанку та в сутінках. У цей період намагайтеся уникати відпочинку на природі

Уникайте темного одягу

Намагайтеся носити світлий одяг, який закриває ваші руки та ноги. Одяг також можна обробити перметрином (дешевим засобом від педикульозу).

Захистіть дім від комах

Встановіть антимоскітні сітки. Якщо вони вже є, переконайтеся, що на них немає розривів, щоб комарі не могли проникнути у ваш будинок.

Приберіть стоячу воду з подвір'я

Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, варто знати, що комахи можуть летіти на стоячу воду для розмноженні. Тож якщо у вас на присадибній ділянці є якісь резервуари, де застоялася вода, приберіть їх.