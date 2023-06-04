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Вчені з'ясували, яку групу крові найбільше люблять комарі

Яку групу крові більше люблять комарі (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Комарі більше люблять людей з певною групою крові. Саме так можна пояснити, чому комахи часто обирають собі одну "жертву" з кількох людей, що перебувають поруч.

Про що йде мова, і які ще фактори можуть приваблювати кровопивць - в матеріалі Styler далі.

Як розподіляються групи крові

Існує 4 групи крові за системою AB0, вони залежать від наявності чи відсутності на поверхні червоних кров’яних тілець (еритроцитів) спеціальних антигенів: А та В.

Групи позначають римськими цифрами, в дужках вказується набір антигенів чи їх відсутність: І (0), ІІ (А), III (B), IV (AB).

Цікаво, що деякі люди також можуть мати ці антигени в рідинах організму, таких як слина або сльози.

Яка група крові найпривабливіша для кровопивць?

Ряд досліджень говорить, що люди з першою групою крові І (0) - найсмачніші для комарів. Зауважимо, що цей тип крові найпоширеніший у світі, і люди, що мають першу групу є універсальними донорами.

Тож, якщо у вас перша група крові, цілком ймовірно, що саме ви будете працювати "комаровідводом" під час спільних вилазок на природу.

Вчені провели багато досліджень

Наприклад, у дослідженні 1974 року було залучено 102 учасники для вивчення різних індивідуальних факторів, які можуть привабити комарів. Коли дослідники проаналізували результати, вони виявили, що комарі переважно "харчуються" людьми з групою крові І (0).

Нещодавно дослідження 2019 року також оцінювало перевагу групи крові у комарів. Комарів годували зразками різних груп і виявилося, що найбільше їм прийшлася до вподоби саме перша група.

У експерименті, проведеному 2004 року, порівнювали привабливість для комах першої і другої групи, і знову виявилося, що тип крові І (0) для комах - найсмачніший.

Які ще фактори можуть приваблювати комах

Хоча дослідження говорять, що комарі люблять першу групу, є й ряд інших факторів, які можуть приваблювати комарів.

  • Вуглекислий газ

Під час видиху ви виділяєте вуглекислий газ, залишаючи за собою слід, на який і летить комаха.

  • Запах тіла

Через певні сполуки, присутні на шкірі, ви можете бути більш привабливими для комарів. Так само як і деякі бактерії на вашій шкірі можуть впливати на запах вашого тіла і бути "ароматними" для комах.

  • Колір

Дослідження 2018 року показало, що комарів більше приваблюють чорні предмети. Так, ви можете помітити, що отримуєте більше укусів комарів, якщо носите темніші кольори.

  • Тепло

Окрім вуглекислого газу та запахів, наше тіло також виділяє тепло. Комарі будуть рухатися до джерел тепла, незалежно від їх розміру.

  • Алкоголь

Експеримент 2002 року показав, що комарів можуть більше приваблювати люди, які п’ють. У дослідженні комарі частіше сідали на учасників після того, як вони випили невелику кількість пива.

  • Вагітність

Одне дослідження 2004 року показало, що вагітні жінки приваблюють більшу кількість комарів, ніж невагітні. Це може бути тому, що вагітні жінки виділяють більше вуглекислого газу і мають вищу температуру тіла.

Раніше ми писали, як успадковується група крові, і коли дитина може отримати "чужу кров".

Також читайте, як група крові впливає на ваш характер.

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