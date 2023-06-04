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Ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят комары

Какую группу крови больше любят комары (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Комары больше любят людей с определенной группой крови. Именно так можно объяснить, почему насекомые часто выбирают себе одну "жертву" из нескольких находящихся рядом людей.

О чем идет речь, и какие еще факторы могут привлекать кровопийц - в материале Styler дальше.

Как распределяются группы крови

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Интересно, что некоторые люди могут также иметь эти антигены в жидкостях организма, таких как слюна или слезы.

Какая группа крови наиболее привлекательна для кровопийц?

Ряд исследований говорит, что люди с первой группой крови I(0) - самые вкусные для комаров. Заметим, что этот тип крови наиболее распространен в мире, и люди, имеющие первую группу, являются универсальными донорами.

Итак, если у вас первая группа крови, по всей вероятности, именно вы будете работать "комароотводом" во время совместных вылазок на природу.

Ученые провели много исследований

К примеру, в исследовании 1974 года были привлечены 102 участника для изучения различных индивидуальных факторов, которые могут привлечь комаров. Когда исследователи проанализировали результаты, они обнаружили, что комары преимущественно "питаются" людьми с группой крови I(0).

Недавно исследование 2019 также оценивало преимущество группы крови у комаров. Комаров кормили образцами разных групп и оказалось, что больше всего им понравилась именно первая группа.

В эксперименте, проведенном в 2004 году, сравнивали привлекательность для насекомых первой и второй группы, и вновь оказалось, что тип крови I(0) для насекомых - самый вкусный.

Какие еще факторы могут привлекать насекомых

Хотя исследования говорят, что комары любят первую группу, есть ряд других факторов, которые могут привлекать комаров.

  • Углекислый газ

Во время выдоха вы выделяете углекислый газ, оставляя за собой след, на который и летит насекомое.

  • Запах тела

Из-за некоторых соединений, присутствующие на коже, вы можете быть более привлекательными для комаров. Равно как и некоторые бактерии на вашей коже могут влиять на запах вашего тела и быть "ароматными" для насекомых.

  • Цвет

Исследование 2018 показало, что комаров больше привлекают черные предметы. Так, вы можете заметить, что получаете больше укусов комаров, если носите более темные цвета.

  • Тепло

Кроме углекислого газа и запахов, наше тело выделяет тепло. Комары будут двигаться к источникам тепла, вне зависимости от их размера.

  • Алкоголь

Эксперимент 2002 года показал, что комаров могут больше привлекать пьющие люди. В исследовании комары чаще садились на участников после того, как они выпили небольшое количество пива.

  • Беременность

Одно исследование 2004 года показало, что беременные женщины привлекают комаров сильнее, чем небеременные. Это может быть потому, что беременные женщины выделяют больше углекислого газа и имеют более высокую температуру тела.

Раньше мы писали, как наследуется группа крови, и когда ребенок может получить "чужую кровь".

Читайте также, как группа крови влияет на ваш характер.

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