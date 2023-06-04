Ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят комары

Как распределяются группы крови

Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.

Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).

Интересно, что некоторые люди могут также иметь эти антигены в жидкостях организма, таких как слюна или слезы.

Какая группа крови наиболее привлекательна для кровопийц?

Ряд исследований говорит, что люди с первой группой крови I(0) - самые вкусные для комаров. Заметим, что этот тип крови наиболее распространен в мире, и люди, имеющие первую группу, являются универсальными донорами.

Итак, если у вас первая группа крови, по всей вероятности, именно вы будете работать "комароотводом" во время совместных вылазок на природу.

Ученые провели много исследований

К примеру, в исследовании 1974 года были привлечены 102 участника для изучения различных индивидуальных факторов, которые могут привлечь комаров. Когда исследователи проанализировали результаты, они обнаружили, что комары преимущественно "питаются" людьми с группой крови I(0).

Недавно исследование 2019 также оценивало преимущество группы крови у комаров. Комаров кормили образцами разных групп и оказалось, что больше всего им понравилась именно первая группа.

В эксперименте, проведенном в 2004 году, сравнивали привлекательность для насекомых первой и второй группы, и вновь оказалось, что тип крови I(0) для насекомых - самый вкусный.

Какие еще факторы могут привлекать насекомых

Хотя исследования говорят, что комары любят первую группу, есть ряд других факторов, которые могут привлекать комаров.

Углекислый газ

Во время выдоха вы выделяете углекислый газ, оставляя за собой след, на который и летит насекомое.

Запах тела

Из-за некоторых соединений, присутствующие на коже, вы можете быть более привлекательными для комаров. Равно как и некоторые бактерии на вашей коже могут влиять на запах вашего тела и быть "ароматными" для насекомых.

Цвет

Исследование 2018 показало, что комаров больше привлекают черные предметы. Так, вы можете заметить, что получаете больше укусов комаров, если носите более темные цвета.

Тепло

Кроме углекислого газа и запахов, наше тело выделяет тепло. Комары будут двигаться к источникам тепла, вне зависимости от их размера.

Алкоголь

Эксперимент 2002 года показал, что комаров могут больше привлекать пьющие люди. В исследовании комары чаще садились на участников после того, как они выпили небольшое количество пива.

Беременность

Одно исследование 2004 года показало, что беременные женщины привлекают комаров сильнее, чем небеременные. Это может быть потому, что беременные женщины выделяют больше углекислого газа и имеют более высокую температуру тела.