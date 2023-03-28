Вчені з'ясували, до якої неочікуваної хвороби призводять проблеми зі сном

Здоровий сон є однією з важливих складових здорового способу життя та якісного відпочинку. Лікарі кажуть, що за відсутності правильного сну в людини змінюється настрій, працездатність, апетит і гормональний фон. Усе це може впливати на загальний стан здоров'я.

Про це йдеться на сайті Sleep Foundation.

До яких хвороб призводять розлади сну

Як ми зазначили вище, відсутність правильного здорового сну може помітно впливати на стан здоров'я людини. Підвищена тривога, зумовлена цим, змінює гормональний фон в організмі та провокує розвиток захворювань.

Вчені з'ясували, що одним із наслідків безсоння є цукровий діабет.

Поганий сон, який не дає організму відновитися, пов’язують з високим рівнем цукру в крові у людей з діабетом і преддіабетом. Чверть людей з діабетом повідомляють, що сплять менш ніж шість годин або понад вісім годин на добу, що підвищує ризик підвищення рівня цукру в крові.

Варто також зазначити, що на рівень цукру у крові впливає спосіб харчування, якого дотримується людина. Однак через поганий сон вам може хотітися більше солодкого, ніж зазвичай. А це своєю чергою підвищить рівень цукру.

Існують також дані, які свідчать про те, що люди з діабетом і порушеннями сну можуть мати вищий ризик погіршення когнітивних функцій.

Як людям із діабетом боротися з розладами сну

Ретельна перевірка та контроль рівня цукру в крові може допомогти покращити сон людям із діабетом 2 типу. Крім того, правильні гігієнічні звички сну є особливо важливими:

регулярні фізичні навантаження

дотримання вашої дієти

дотримання регулярного графіка сну

уникайте вживання кофеїну або нікотину перед сном

зберігайте в спальні прохолоду, темряву та тишу

Ваш лікар також може порекомендувати снодійні засоби для діабетиків або додаткові способи покращити сон.