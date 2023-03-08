Ці 5 способів беззаперечно допоможуть вам побороти безсоння
Якщо у вас був активний робочий день, а ви все одно не можете заснути, це ознака безсоння. Воно часто стає наслідком стресу, хронічної втоми, менопаузи та різних хвороб, як фізичних, так і психологічних. Проте з цим можна справитися.
Як допомогти при безсонні, розповідають на сайті для жінок Womans World.
Їжте фісташки
Якщо вас мучить безсоння, спробуйте за дві години до сну з'їсти жменю фісташок. Річ у тому, що ці горіхи мають високий вміст мелатоніну. Це гормон сну, який часто приймають як природне снодійне.
Високий вміст вітаміну B6 у фісташках може допомогти вашому організму перетворити триптофан - амінокислоту, що покращує сон - на мелатонін.
Змастіть подушку ромашковим розчином
Якщо попри втому ви все одно не можете заснути, просто бризніть на вашу подушку небагато розчину ромашки. Аромат цієї квітки чудово заспокоює мозок і дарує розслаблення.
Заваріть п'ять пакетиків ромашкового чаю в склянці гарячої води на 10 хвилин, потім дайте охолонути. Перед сном збризкайте подушку та простирадло ромашкою. Розчин, який залишився, можна зберігати в холодильнику до п'яти днів.
Випийте харчової соди
Якщо посеред ночі вас може розбудити сечовий міхур, а після цього вам ніяк не заснути, харчова сода може розв'язати цю проблему.
Дослідження, опубліковане в Міжнародному журналі урогінекології, показало, що жінки, які розмішували половину чайної ложки харчової соди в склянці води та випивали її двічі на день, рідше ходили до вбиральні вночі.
Харчова сода балансує pH вашої сечі, а менш кисла сеча не дратуватиме стінки сечового міхура і не викликатиме спазми. Проте перед тим проконсультуйтеся з лікарем.
Зробіть масаж стоп
У Північноамериканському товаристві менопаузи провели дослідження, яке показало, що жінки, які страждають від безсоння в період менопаузи, робили собі масаж ніг перед сном і завдяки цьому спали довше.
Масаж ніг послаблює біль у всьому тілі та напруженість, викликану гормональними зрушеннями, що дозволяє вам спати довше і глибше.
Додайте до чаю ваніль
Додайте чверть чайної ложки ванільного екстракту до чаю перед сном. Екстракт містить ванілін - сполуку, яка може заспокоїти надактивну дихальну систему та зменшити стан, часто пов'язаний із дратівливим хропінням.
Раніше ми розповідали, чому симптоми безсоння не можна ігнорувати.
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