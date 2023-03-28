Ученые выяснили, к какой неожиданной болезни приводят проблемы со сном
Здоровый сон является одной из важнейших составляющих здорового образа жизни и качественного отдыха. Врачи говорят, что при отсутствии правильного сна у человека меняется настроение, работоспособность, аппетит и гормональный фон. Все это может оказывать влияние на общее состояние здоровья.
Об этом говорится на сайте Sleep Foundation.
К каким болезням приводят расстройства сна
Как отмечалось выше, отсутствие правильного здорового сна может заметно влиять на состояние здоровья человека. Повышенная тревога, вызванная этим, изменяет гормональный фон в организме и провоцирует развитие заболеваний.
Ученые выяснили, что одним из последствий бессонницы является сахарный диабет.
Плохой сон, не дающий организму восстановиться, связывают с высоким уровнем сахара в крови у людей с диабетом и преддиабетом. Четверть людей с диабетом сообщают, что спят менее шести часов или более восьми часов в сутки, что повышает риск повышения уровня сахара в крови.
Следует также отметить, что уровень сахара в крови влияет способ питания, которого придерживается человек. Однако из-за плохого сна вам может хотеться более сладкого, чем обычно. А это в свою очередь повысит уровень сахара.
Существуют также данные, свидетельствующие о том, что люди с диабетом и нарушениями сна могут иметь более высокий риск ухудшения когнитивных функций.
Как людям с диабетом бороться с расстройствами сна
Тщательная проверка и контроль уровня сахара в крови поможет улучшить сон людям с диабетом 2 типа. Кроме того, правильные гигиенические привычки сна особенно важны:
- регулярные физические нагрузки
- соблюдение плана диеты
- соблюдение регулярного графика сна
- избегайте употребления кофеина или никотина перед сном
- храните в спальне прохладу, тьму и тишину
Ваш врач может также порекомендовать снотворные средства для диабетиков или дополнительные способы улучшить сон.
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