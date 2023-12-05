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Вчені з'ясували, в якому місяці народжуються найрозумніші та найусидливіші діти

У якому місяці народжуються найрозумніші діти (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Фахівці з американського Національного бюро економічних досліджень провели масштабний аналіз даних про дітей віком від 6 до 15 років. Вони розглядали їх здібності до навчання та посидючості, порівнювали оцінки та успішність і зробили дуже цікаві висновки.

Що вдалося з’ясувати дослідникам, розповідає РБК-Україна на матеріали аналізу Національного бюро економічних досліджень.

Вчені проаналізували дані понад мільйон школярів та встановили цікавий факт. Найгірше навчаються діти, які були народжені у серпні - у них найнижчі оцінки та успішність. А ось діти, народжені у вересні - мають найвищі оцінки та кращу успішність.

Крім того, діти, народжені у вересні, найчастіше вступають у престижні коледжі та виші.

У США діти йдуть до школи у повні шість років, при цьому народжені з вересня по грудень мають перевагу перед тими, хто народився навесні чи влітку.

Навіть кілька місяців різниці можуть вплинути на рівень розвитку та викликати суттєвий розрив у успішності.

Є й інші цікаві дані, що підтверджують винятковість дітей, народжених у вересні.

Наприклад, у штаті Флорида - саме серед народжених у вересні найменше засуджених за злочини, скоєні у підлітковому віці.

Раніше ми розповідали про те, у яких країнах люди вмирають значно швидше.

А ще писали про те, в якому віці варто побути наодинці та не вступати у стосунки.

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