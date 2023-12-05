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Ученые выяснили, в каком месяце рождаются самые умные и усидчивые дети

В Каком месяце рождаются самые умные дети (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Специалисты из американского Национального бюро экономических исследований провели масштабный анализ данных о детях в возрасте от шести до 15 лет. Они рассматривали их способности к обучению и усидчивости, сравнивали оценки и успеваемость и сделали весьма любопытные выводы.

Что удалось выяснить исследователям, рассказывает РБК-Украина на материалы анализа Национального бюро экономических исследований.

Ученые проанализировали данные более миллиона школьников и установили интересный факт. Хуже всего учатся дети, которые были рождены в августе - у них самые низкие оценки и успеваемость. А вот дети, рожденные в сентябре - имеют самые высокие оценки и лучшую успеваемость.

Кроме того, дети, рожденные в сентябре, чаще других поступают в престижные колледжи и вузы.

В США дети идут в школу в полные шесть лет, при этом родившиеся с сентября по декабрь имеют преимущество перед теми, кто родился весной или летом.

Даже несколько месяцев разницы могут повлиять на уровень развития и вызвать существенный разрыв в успеваемости.

Есть и другие интересные данные, которые подтверждают исключительность детей, рожденных в сентябре.

К примеру, в штате Флорида - именно среди рожденных в сентябре меньше всего осужденных за преступления, совершенные в подростковом возрасте.

Ранее мы рассказывали о том, в каких странах люди умирают значительно быстрее.

А еще писали о том, в каком возрасте стоит побыть одному и не вступать в отношения.

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