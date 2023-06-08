Вчені з'ясували, які чоловіки кращі в ліжку. Є одна фізіологічна особливість

Дослідники опитали 4,5 тисячі жінок

4550 жінок відповіли на питання, з якими чоловіками у них коли-небудь кращий секс.

На першому місці виявилися чоловіки, які мають таку фізіологічну особливість, як хороша рослинність на обличчі, тобто бородачі.

Колосальні 73% учасниць опитування стверджували, що їхній найкращий сексуальний партнер мав густу бороду.

Водночас 71% жінок назвали чоловіків із карими очима кращими в ліжку.

Серед чемпіонів також "погані" хлопці з пірсингом і татуюваннями. Вони набрали 70 і 62% відповідно.

Бородачі приваблюють жінок (фото: freepik)

68% жінок назвали таку особливість кращих коханців, як широкі плечі.

А от і цікава особливість: 53% жінок стверджували, що їхні найвправніші коханці мали маленькі ноги.

А от хлопці з великими руками і густими бровами опинилися майже в кінці рейтингу, набравши 37 і 36% відповідно.

Чому борода така приваблива?

Дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Evolutionary Biology, показало, що волосся на обличчі більше привабливе для жінок, якщо розглядати довгострокові стосунки, оскільки воно вказує на "здатність чоловіка успішно конкурувати з іншими чоловіками за ресурси".

Виявляється, що борода допомагає чоловікам краще приймати удари по голові, ніж оголене підборіддя, що змусило вчених зробити висновок, що борода виникла в процесі еволюції як захисний механізм.

Можна сказати, що борода виникла, як механізм обдурення жінок в тому, що вони кращі за інших.