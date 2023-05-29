10 типів любовних стосунків, з яких точно нічого не вийде

Гармонійні стосунки, в яких окрім кохання присутня довіра, взаємодопомога, повага і порозуміння буває непросто побудувати. Коли здається, що всі ваші старання марні, варто задуматися, може, ці стосунки просто приречені.

Про 10 типів любовних стосунків, з яких нічого не вийде, пише Telegram -канал Краса. Здоров'я. Стосунки.

Ви любите партнера набагато сильніше, ніж він вас

Коли кажуть, що в стосунках один любить, а інший дозволяє себе любити, це не зовсім правдиво. З такого типу взаємин найчастіше нічого не виходить, адже партнери з часом лише віддаляться, а на місце коханню прийде роздратованість.

Партнер любить набагато сильніше, ніж ви його

Тут ситуація така сама, як і в першому випадку. Приймати кохання і не віддавати його - рано чи пізно це обернеться повним охолодженням між партнерами по стосунках.

Ви любите не партнера, а його потенціал

Якщо ви вибираєте партнера з точки зору його надійності, вмінь чи того, що він в майбутньому зможе добитися висот, це ні до чого хорошого не призведе. Так, деякий час такі взаємини можуть "працювати", але відсутність ніжних почуттів до партнера рано чи пізно вилізе боком.

Ви "рятуєте" партнера

Якщо ви в стосунках є учасником драматичного трикутника Карпмана ("Жертва-Рятівник-Переслідувач"), то такі взаємини нездорові відпочатку. Тут варто попрацювати зі спеціалістом, щоб більше не потрапляти в такий тип взаємин.

Ви дивитеся на партнера знизу вгору

Коли у стосунках один партнер вважає себе багато в чому кращим за іншого, такий тип приречений на провал. Адже прірва між вами з часом ставатиме ще глибшою.

Вас приваблюють зовнішні атрибути

Якщо ваше кохання побудоване лише на тяжінні до зовнішніх принад партнера, воно точно довго не протягне. Рано чи пізно ви зрозумієте, що треба ще про щось говорити і почнете страждати від самотності.

Ви недостатньо сумісні з партнером

У здорових стосунках має бути сумісність в ліжку, спільні погляди на ваше майбутнє, на фінанси та інші речі. Якщо між вами і партнером мало спільного, то після етапу закоханості може прийти розчарування.

Ви вибираєте партнера із духу протиріччя

Обирати кохану людину на зло батькам, колишньому партнеру тощо - від початку програшний варіант.

Партнер як протилежність попереднього партнера

Після невдалих стосунків, ви можете обирати партнера за якостями, які прямо протилежні тим, що мав колишній. Такий підхід так само нічого хорошого не принесе.

Вас приваблює недоступність партнера

Стосунки - це не перегони, і ви тут не зірка спорту. Не варто прагнути побудувати стосунки з людиною, яка вам потрібне лише, щоб задовольнити власні амбіції.