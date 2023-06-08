Ученые выяснили, какие мужчины лучшие в постели. Есть одна физиологическая особенность

Ученым удалось выяснить, какие мужчины лучше других в постели. Оказалось, что одна физиологическая особенность дает им преимущества в постели.
Об этом пишет The Sun со ссылкой на опрос OnBuy.com.
4550 женщин ответили на вопрос, с какими мужчинами у них когда-нибудь был лучший секс.
На первом месте оказались мужчины, обладающие такой физиологической особенностью, как хорошая растительность на лице, то есть бородачи.
Колоссальные 73% участниц опроса утверждали, что их лучший сексуальный партнер имел густую бороду.
В то же время 71% женщин назвали мужчин с карими глазами лучшими в постели.
Среди чемпионов также "плохие" парни с пирсингом и татуировками. Они набрали 70 и 62% соответственно.
Бородачи привлекают женщин (фото: freepik)
68% женщин назвали такую особенность лучших любовников как широкие плечи.
А вот и интересная особенность: 53% женщин утверждали, что у их искусных любовников были маленькие ноги.
А вот парни с большими руками и густыми бровями оказались почти в конце рейтинга, набрав 37 и 36% соответственно.
Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Evolutionary Biology, показало, что волосы на лице более привлекательны для женщин, если рассматривать долгосрочные отношения, поскольку они указывают на "способность мужчины успешно конкурировать с другими мужчинами за ресурсы".
Оказывается, что борода помогает мужчинам лучше принимать удары по голове, чем голый подбородок, что заставило ученых заключить, что борода возникла в процессе эволюции как защитный механизм.
Можно сказать, что борода возникла как механизм обманывания женщин в том, что они лучше других.
Раньше мы писали, что мужчины действительно хотят от женщин в сексе.
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