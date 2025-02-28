Вчені з’ясували, хто говорить більше - жінки чи чоловіки

Вже багато років вчені намагаються з'ясувати, хто ж говорить більше - жінки або чоловіки? Нове дослідження виявило дуже цікаві факти й науковці не тільки розповіли, хто ж насправді більш балакучий, але й пояснили чому.

Хто говорить більше, жінки чи чоловіки та чому так відбувається, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journal of Personality and Social Psychology

Чоловіки або жінки?

Роками всі вважали, що жінки говорять набагато більше, ніж чоловіки. І нове масштабне дослідження довели, що це так, але тільки у певний етап життя.

Дослідники з Університету Арізони поставили під сумнів відомий стереотип про балакучість жінок. Вони з'ясували, що статеві відмінності в цій сфері значною мірою залежать від віку - і що жінки можуть бути більш балакучими лише в певний період життя.

Ще у 2007 році психолог Маттіас Мел та його команда з Університету Арізони потрапили у ЗМІ, коли вони розвінчали міф про те, що жінки говорять набагато більше слів на день, ніж чоловіки.

За допомогою електронних самописців (EAR), які випадково записували фрагменти мови, вони проаналізували розмови 500 учасників і виявили, що обидві статі говорять близько 16 000 слів на день - дивовижний результат, який суперечить давнім переконанням.

Однак дослідження мало свої обмеження. Більшість учасників були студентами коледжу, що проживали в Остіні, штат Техас, залишаючи відкритим питання про те, чи ширше застосовуються висновки до різних віків і культур.

Нове дослідження

Пройшло 18 років і Мел разом з іншими дослідниками вирішили переглянути це питання в набагато більшому масштабі. Цього разу вони проаналізували понад 630 000 аудіозаписів 2197 учасників у 22 різних дослідженнях, проведених у чотирьох країнах.

Нове дослідження мало на меті визначити, чи дійсно стать відіграє роль у словесному вираженні - і якщо так, то коли.

Результати показали, що чоловіки та жінки говорять приблизно однакову кількість слів на день, за винятком одного ключового етапу життя.

Жінки говорять більше, але тільки в певний період життя (фото: Getty Images)

Що це за дивний етап життя?

З'ясувалося, що жінки у віці від 25 до 65 років, від ранньої до середньої зрілості, говорять в середньому на 3000 слів на день більше, ніж чоловіки. Зокрема, жінки у цьому віці говорили 21 845 слів щодня, у порівнянні з 18570 словами у чоловіків.

Тобто, гендерний розрив у балакучості з'являється лише протягом цих десятиліть. За межами цього діапазону - у підлітковому віці (10-17 років), у молодшому віці (18-24 роки) і в старшому віці (від 65 років) - не було суттєвої різниці в кількості слів, сказаних чоловіками та жінками.

Але ж чому?

Чому жінки стають балакучими саме в цей проміжок життя? Остаточної відповіді у дослідників немає, але вони мають припущення, що велику роль відіграють обов'язки щодо виховання та догляду.

"Ці роки, як правило, є періодом виховання дітей, і жінки часто беруть на себе роль основного вихователя та опікуна. Це, природно, призведе до більшого вербального спілкування, особливо з дітьми", - каже Мел.

Є й інші причини. На думку вчених, якби біологічні фактори, такі як гормони, впливали б на різницю, то був би гендерний розрив і серед молодих людей. Подібним чином, якби відповідальними були суспільні зміни поколінь, різниця поступово збільшувалася б з віком, але це не так.

Ми всі можемо говорити менше

Окрім гендерних відмінностей, дослідження виявило ще одну цікаву тенденцію: люди можуть загалом менше говорити. В епоху, коли домінують текстові повідомлення, соціальні медіа та цифрове спілкування, спілкування віч-на-віч може зменшуватися.

Дослідники підозрюють, що оскільки ми більше покладаємося на технології для спілкування, кількість слів, які вимовляються щодня, може скорочуватися за всіма напрямками.

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