Вчені з'ясували головну причину розлучення більшості пар

В чому головна причина розлучень

Дослідження виявило, що рішення розлучитися партнери ухвалювали тоді, коли зі стосунків зникала душевна близькість.

Для свого дослідження група вчених із Торонтського університету Канади відібрали 4105 дорослих, які мали щотижня заповнювати опитувальники щодо їхнього особистого життя.

Урахувавши стать і тривалість відносин учасників, вчені дійшли висновку, що передбачити розлучення пари можна було за тим, як один із партнерів у ній оцінює її близькість.

Учасники, яких менш цікавив їхній партнер чи партнерка, як правило, мали менш тривалі стосунки.

Як зберегти пару

Автори дослідження дійшли висновку, що зменшити ризик розставання пара може, якщо працюватиме над близькістю у своїх відносинах.

Утім вони вказують і на обмеження їхнього дослідження: адже їхнє опитування показувало думку лише одного партнера чи партнерки, а не обох одразу.

Учені відзначають, що було б цікаво подивитися, як рівень близькості впливає на рішення про розставання, і чи достатньо задоволеності тільки однієї зі сторін, щоб зберігати відносини.