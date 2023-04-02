Ученые выяснили главную причину развода большинства пар

В чем главная причина разводов

Исследование выявило, что решение расстаться партнерами принималось тогда, когда из отношений исчезала душевная близость.

Для своего исследования группа ученых из Торонтского университета Канады отобрали 4105 взрослых, которые еженедельно должны были заполнять опросники по их личной жизни.

Учитывая пол и продолжительность отношений участников, ученые пришли к выводу, что предусмотреть развод пары можно было по тому, как один из партнеров в нем оценивает его близость.

Участники, которых менее интересовал их партнер или партнер, как правило, имели менее продолжительные отношения.

Как сохранить пару

Авторы исследования пришли к выводу, что уменьшить риск расставания пара может, если будет работать над близостью в своих отношениях.

Впрочем, они указывают и на ограничение их исследования: ведь их опрос показывал мнение только одного партнера или партнерши, а не обоих сразу.

Ученые отмечают, что было бы интересно посмотреть, как уровень близости влияет на решение о расставании, и достаточно ли удовлетворенности только одной из сторон, чтобы сохранять отношения.