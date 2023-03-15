Вчені вперше показали айсберг завбільшки з регіон Англії: вражаючі фото та відео

Британська антарктична служба опублікувала перші аерофотознімки гігантського айсберга A81. Він відділився від шельфового льодовика Брант наприкінці січня цього року. Цей айсберг розміром з Великий Лондон - регіон Англії площею 1,5 тис. кілометрів.

Льодовик завбільшки з регіон Англії

Шельфовий льодовик Brunt є одним із тих, які найбільше контролюється вченими. Тут розташована дослідницька станція BAS Halley.

Моніторинг показав, що відколений айсберг не вплинув на саму станцію. A81 є другим великим айсбергом у цьому регіоні за два роки.

Айсберг відколовся у січні цього року (фото: British Antarctic Survey)

"Британська антарктична служба спостерігає за шельфовим льодовиком Брант і прірвами, що утворилися на ньому, понад десять років. Ми знали про це майбутнє відділення айсберга. У 2016 році служба вжила заходів обережності, перемістивши дослідницьку станцію Halley вглиб країни, щоб захистити її", - каже доктор Олівер Марш, що вивчає шельфовий льодовик Брант.

Айсберг дрейфує у бік Південної Атлантики (фото: British Antarctic Survey)

Зараз айсберг А81 плаває на відстані приблизно 150 км від свого льодовика. Відірвавшись від нього айсберг розвернувся і прямує на південь.

Очікується, що A81 піде по маршруту попередніх айсбергів, яких змітає сильна Антарктична прибережна течія на захід.

Вчені спостерігатимуть за ним, оскільки він продовжує дрейфувати через море Уедделла та далі на північ у бік басейну Південної Атлантики.

Айсберг дрейфує у бік Південної Атлантики (фото: British Antarctic Survey)

Айсберги в русі

Ще один масивний айсберг на шляху - частина від A76. Цей величезний шматок льоду "почав своє життя" після того, як відірвався від шельфового льодовика Філхнера-Ронне в середині травня 2021 року.

Подорожуючи на північ, A76 розпався на три частини, найбільша з яких називається A76A. Маючи 135 км завдовжки та 25 км завширшки, це найбільший плавучий айсберг на планеті - удвічі більший за Великий Лондон - і прямує до Південної Джорджії.