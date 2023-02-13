Чотири країни під загрозою зникнення через танення льодовиків: хто опинився під ударом

Вчені провели масштабне дослідження про швидке танення льодовиків і з'ясували, що ці процеси ведуть до ризику раптових повеней. А це стало загрозою для мільйонів людей у всьому світі.

Які країни опинилися під загрозою, йдеться у статті про результати дослідження на Nature Communications.

Чому танення льодовиків небезпечне

Льодовики за своєю суттю – це заморожені річки льоду. Вони створюються протягом багатьох мільйонів років зі спресованого снігу. Такі льодовики дуже повільно рухаються долинами й часом стають настільки великими, що утворюють величезні крижані покриви прямо в морі.

За останні роки вчені неодноразово попереджали, що льодовики стали танути значно швидше, ніж прогнозувалося раніше. З 215 тисяч льодовиків, що існують зараз - майже половина може зникнути вже до кінця цього століття.

У западинах, де знаходяться льодовики, можуть утворюватися при таненні глибокі озера та річки зі швидким плином, рівень яких підніматиметься і спадатиме у зв'язку з безперервною втратою льоду.

Які країни перебувають у небезпеці

За результатами аналізу під керівництвом дослідниці природних небезпек Керолайн Тейлор з університету Ньюкасла у Великій Британії, близько 15 млн людей живуть нижче за течією льодовикового озера, яке може спричинити раптову повінь. Передбачити, коли саме озеро може вийти з берегів, дуже важко навіть завдяки детальним дослідженням.

Повені, які будуть пов'язані з проривом льодовикових озер, пронесуться через населені пункти, змітаючи все на своєму шляху та знищуючи будь-яку інфраструктуру. І руйнування може розкинутися на 120 кілометрів.

Для ретельного аналізу вчені зібрали інформацію за останні 30 років про умови льодовикових озер, що ростуть на планеті. А також усі дані про поселення, що знаходяться на шляху біля цієї води.

Згідно з висновками вчених, зони з найвищою небезпекою - це регіони, де найбільше ростуть льодовикові озера. Виявилося, що під загрозою – населення високогірних районів Азії. Найближче до льодовикових озер знаходяться Пакистан та Китай. У Пакистані близько 2 млн людей живуть у безпосередній близькості від озер.

А в Китаї під загрозою менша кількість населення, але там льодовикових озер більша і численніша – збитки для інфраструктури будуть набагато більшими. Також вчені зараз вивчають ще одну гарячу точку – Гімалаї та гори Анди у Південній Америці. На третьому місці через небезпеку опинилася Перу.

В Андах за останні два десятиліття кількість льодовикових озер зросла на 93%, в Азії – на 37%.

"Ця розрідженість даних в Андах можливо перешкоджає значній оцінці фактичного ризику повені в регіоні й терміново вимагає уваги, особливо з огляду на те, що в цьому регіоні знаходяться другий і третій за небезпекою басейни", - зазначають дослідники.