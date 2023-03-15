Ученые впервые показали айсберг размером с регион Англии: впечатляющие фото и видео

Британская антарктическая служба опубликовала первые аэрофотосъемки гигантского айсберга A81. Он отделился от шельфового ледника Брант в конце января этого года. Этот айсберг размером с Большой Лондон - регион Англии площадью 1,5 тыс. километров.

Ледник размером с регион Англии

Шельфовый ледник Brunt является одним из тех, которые наиболее контролируют ученые. Здесь находится исследовательская станция BAS Halley.

Мониторинг показал, что отколовшийся айсберг не повлиял на саму станцию. A81 является вторым крупным айсбергом в этом регионе за два года.

Айсберг откололся в январе этого года (фото: British Antarctic Survey)

"Британская антарктическая служба наблюдает за шельфовым ледником Брант и образовавшимися на нем пропастями более десяти лет. Мы знали об этом будущее отделение айсберга. В 2016 году служба приняла меры предосторожности, переместив исследовательскую станцию Halley вглубь страны, чтобы защитить ее", - говорит доктор Оливер Марш, изучающий шельфовый ледник Брант.

Айсберг дрейфует в сторону Южной Атлантики (фото: British Antarctic Survey)

Сейчас айсберг А81 плавает примерно в 150 км от своего ледника. Оторвавшийся от него айсберг развернулся и направляется на юг.

Ожидается, что A81 пойдет по маршруту предыдущих айсбергов, которых сметает сильное Антарктическое прибрежное течение на запад.

Ученые будут наблюдать за ним, поскольку он продолжает дрейфовать через море Уэдделла и дальше на север в сторону бассейна Южной Атлантики.

Айсберг дрейфует в сторону Южной Атлантики (фото: British Antarctic Survey)

Айсберги в движении

Еще один массивный айсберг на пути - часть A76. Этот огромный кусок льда "начал свою жизнь" после того, как оторвался от шельфового ледника Филхнера-Ронне в середине мая 2021 года.

Путешествуя на север, A76 распался на три части, самая большая из которых называется A76A. Имея 135 км в длину и 25 км в ширину, это самый большой плавучий айсберг на планете - вдвое больше Большого Лондона - и направляется в Южную Джорджию.