Ученые определили, женщины какого роста и веса самые привлекательные для мужчин

Женщины в желании стать привлекательными для мужчин садятся на диеты, делают кучу косметических процедур и пытаются достичь параметров моделей. Однако на самом деле, мужчин привлекают совсем другие женщины.

Какие женщины наиболее привлекательны для мужчин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Абердинского университета.

Как проводили исследование

Шотландские ученые провели масштабное исследование на тему определения привлекательности женщин. Ученые пытались понять, по каким параметрам мужчины определяют привлекательность женщины - по росту и весу. В этом исследовании также принимали участие ученые из 10 различных учреждений по всему миру.

"С точки зрения эволюции, тело состоит из двух вещей: выживания и способности к воспроизводству. Мы хотели исследовать идею о том, что когда мы смотрим на кого-то и думаем, что он физически привлекателен, на самом ли деле мы делаем эту оценку на основе жесткого эволюционного понимания его потенциала для будущего выживания и репродуктивной способности?" - рассказал профессор Джон Спикмен.

Чтобы проверить свою идею, ученые построили специальную математическую модель, которая предсказала восприятие женщин с индексом массы тела (ИМТ) от 24 до 24,8, как наиболее привлекательных.

Следующим шагом ученые проверили свой прогноз на мужчинах из 10 стран мира. Участникам показывали 21 карточку с изображением женщин с различными типами тела и весом, и просили их разложить все карточки в порядке от наименее привлекательных к наиболее привлекательным.

Что показало исследование

Все участники проекта почти одинаково оценивали физическую привлекательность женщин, и наиболее привлекательными были женщины с индексом массы тела 19, а это противоречило математической модели "фитнеса", который установили ранее.

Причина несоответствия была обнаружена, когда респондентов спросили о возрасте женщин на изображениях. Оказывается, они оценивали более толстых людей, как более старших, а худых, как более молодых. Возраст сам по себе стал сильным показателем эволюционной пригодности.

Когда фактор возраста был добавлен в математическую модель, выбор изменился на ИМТ от 17 до 20, что соответствует тем образам, которые люди считают более привлекательными.

Худощавость женщин считается более привлекательной, поскольку ее приравнивают к молодости, поскольку показатели ИМТ 17-20 соответствуют преимущественно молодым женщинам 18-20 лет с максимальной фертильностью и минимальным риском будущих заболеваний.

Одновременно с тем ученые выяснили и другой факт - мужчин привлекают женщины с формами. То есть, наиболее привлекательными для мужчин являются женщины с индексом массы тела (ИМТ) от 22,8 до 24,8. Это соответствует росту 170 см и весу 70 кг.

Как рассчитать ИМТ

ИМТ - это показатель, который позволяет оценить соответствие веса и роста человека. Существует специальная формула для вычисления.

ИМТ = вес (кг) / (рост (м))²

Например, для женщины ростом 165 см и весом 65 кг ИМТ составляет 23,9. Нормальный ИМТ для женщин - от 19,5 до 25,5.

Показатели ниже 19 говорят, что есть дефицит массы тела, а если более 25,5 - то это свидетельствует об избыточном весе.

Если же показатель от 30 и выше - нужно немедленно обратиться к врачу и принять меры для снижения веса, поскольку это уже ожирение.