Вчені виявили новий вид доісторичного кота. Ось як він виглядав (фото)

Що відомо про новий вид кота

Вид котів, названий Magerifelis peignei, належав до підгрупи дрібних кішок з хижацькою поведінкою, подібною до поведінки іберійських рисей, які душили здобич середнього розміру після укусів у горло.

Новий вид був ідентифікований на основі викопних останків, знайдених у 2007 році на місці Príncipe Pío-2 поблизу Мадрида в Іспанії.

Дослідники знайшли добре збережені залишки часткових щелепних кісток, а також усі зуби, крім різців, доісторичної кішки.

"Зразок дуже добре зберігся, демонструючи повну півщелепу, а також усі зуби, крім різців", - пишуть вчені в дослідженні, опублікованому минулого тижня в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Зразок знаходиться в такому чудовому стані збереження, майже з усіма структурами зубів і нижньої щелепи, що він є одним із найповніших відомих скам’янілостей ранніх котячих на сьогодні", - додають дослідники.

Ось так виглядав хижак (візуалізація: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology)

Ці коти були середнього розміру і, ймовірно, мали "сильний укус".

"Щелепи свідчать про те, що котячі Príncipe Pío-2 могли полювати на відносно більшу здобич, ніж здобич сучасних котячих подібного розміру", - пишуть дослідники.

Вчені помітили деякі особливості котів порівняно з іншими котячими того часу - менший другий нижній кутній зуб (m2) і відносно менше нижнє ікло.

Серед сучасних котячих дослідники кажуть, що присутність m2 спостерігається лише у євразійської рисі, яка мешкає в Північній, Центральній та Східній Європі, Сибіру, Центральній Азії, а також в Гімалаях.