Вчені показали ідеально збережений ембріон динозавра, який знайшли у скам’янілому яйці (фото)

Вчені показали неймовірно рідкісну знахідку - ембріон динозавра, який зберігся всередині скам’янілого яйця, що понад десяток років пролежало у сховищі музею в Китаї. Вік ненародженої доісторичної істоти становить від 66 до 72 млн років. Науковці припускають, що цей динозавр, ймовірно, є родичем сучасних птахів.

Що відомо про унікальний ембріон

Цю знахідку виявили ще у 2021 році. Ембріон належав до групи пернатих беззубих тероподів, відомих як овірапторозаври. Зародок завбільшки 27 см у довжину. Це перше відкриття ембріона динозавра, що демонструє позу, типову для сучасних ембріонів птахів.

Незадовго до вилуплення сучасні птахи виконують серію маневрів, відомих як підтягування, які включають вигинання тіла та опускання голови під крило, але еволюційне походження такої поведінки досі залишалося невідомим.

Вважається, що підтягування відіграє життєво важливу роль у процесі висиджування птахів, і ті, хто не займе це положення, мають набагато менше шансів вижити після вилуплювання.

"Цей маленький динозавр виглядає так само, як пташеня, згорнуте в яйці, що є ще одним доказом того, що багато рис, характерних для сучасних птахів, вперше виникли у їхніх предків-динозаврів", - заявив автор дослідження професор Стів Брусатт.

Ідеально збережений ембріон динозавра (фото: Lida Xing)

Цей ембріон зберігається в музеї історії природи Yingliang. Це один із найповніших ембріонів динозаврів, які коли-небудь були знайдені, що дозволяє дослідникам побачити рідкісне дитинча теропода.

Однак, оскільки це єдиний зразок у своєму роді, автори дослідження визнають, що на основі їхніх спостережень не можна зробити повних висновків про природу ембріонів динозаврів і що потрібно буде вивчити більше таких скам’янілостей, перш ніж можна буде підтвердити будь-яку гіпотезу.

Проте, вони прийшли до висновку, що "цей новий винятковий викопний ембріон натякає на те, що деякі ранні форми розвитку, які часто вважаються винятково пташиними, можуть бути глибше вкорінені в лінії тероподів".

Порівняння, як розвивалися ембріони динозаврів та ембріони сучасних птахів (фото: cell.com)