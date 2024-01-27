Ученые обнаружили новый вид доисторического кота. Вот как он выглядел (фото)

Что известно о новом виде кота

Вид кошек, названный Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе мелких кошек с хищническим поведением, подобным поведению иберийских рысей, которые душили добычу среднего размера после укусов в горло.

Новый вид был идентифицирован на основе ископаемых останков, найденных в 2007 году на месте Príncipe Pío-2 вблизи Мадрида в Испании.

Исследователи нашли хорошо сохранившиеся остатки частичных челюстных костей, а также все зубы, кроме резцов, доисторической кошки.

"Образец очень хорошо сохранился, демонстрируя полную получелюсть, а также все зубы, кроме резцов", - пишут ученые в исследовании, опубликованном на прошлой неделе в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Образец находится в таком прекрасном состоянии сохранения, почти со всеми структурами зубов и нижней челюсти, что он является одним из самых полных известных окаменелостей ранних кошачьих на сегодняшний день", - добавляют исследователи.

Вот так выглядел хищник (визуализация: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology)

Эти кошки были среднего размера и, вероятно, имели "сильный укус".

"Челюсти свидетельствуют о том, что кошачьи Príncipe Pío-2 могли охотиться на относительно большую добычу, чем добыча современных кошачьих подобного размера", - пишут исследователи.

Ученые заметили некоторые особенности кошек по сравнению с другими кошачьими того времени - меньший второй нижний угловой зуб (m2) и относительно менее нижний клык.

Исследователи говорят, что среди современных кошачьих присутствие m2 наблюдается только в евразийской рыси, обитающей в Северной, Центральной и Восточной Европе, в Сибири, Центральною Азии, а также в Гималаях.