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Вчені виявили новий вид доісторичного кота. Ось як він виглядав (фото)

Субота 27 січня 2024 19:43
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Вчені виявили новий вид доісторичного кота. Ось як він виглядав (фото) Як виглядав доісторичний кіт (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Вчені виявили новий доісторичний вид котів, які мешкали на території сучасної Іспанії приблизно 15,5 мільйонів років тому. Науковці припускають, що ці тварини полювали на значно більших звірів, ніж їхні сучасні родичі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Indepenpent.

Що відомо про новий вид кота

Вид котів, названий Magerifelis peignei, належав до підгрупи дрібних кішок з хижацькою поведінкою, подібною до поведінки іберійських рисей, які душили здобич середнього розміру після укусів у горло.

Новий вид був ідентифікований на основі викопних останків, знайдених у 2007 році на місці Príncipe Pío-2 поблизу Мадрида в Іспанії.

Дослідники знайшли добре збережені залишки часткових щелепних кісток, а також усі зуби, крім різців, доісторичної кішки.

"Зразок дуже добре зберігся, демонструючи повну півщелепу, а також усі зуби, крім різців", - пишуть вчені в дослідженні, опублікованому минулого тижня в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Зразок знаходиться в такому чудовому стані збереження, майже з усіма структурами зубів і нижньої щелепи, що він є одним із найповніших відомих скам’янілостей ранніх котячих на сьогодні", - додають дослідники.

Вчені виявили новий вид доісторичного кота. Ось як він виглядав (фото)Ось так виглядав хижак (візуалізація: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology)

Ці коти були середнього розміру і, ймовірно, мали "сильний укус".

"Щелепи свідчать про те, що котячі Príncipe Pío-2 могли полювати на відносно більшу здобич, ніж здобич сучасних котячих подібного розміру", - пишуть дослідники.

Вчені помітили деякі особливості котів порівняно з іншими котячими того часу - менший другий нижній кутній зуб (m2) і відносно менше нижнє ікло.

Серед сучасних котячих дослідники кажуть, що присутність m2 спостерігається лише у євразійської рисі, яка мешкає в Північній, Центральній та Східній Європі, Сибіру, Центральній Азії, а також в Гімалаях.

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