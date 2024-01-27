Ученые обнаружили новый вид доисторического кота. Вот как он выглядел (фото)

Ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, обитавших на территории современной Испании примерно 15,5 миллиона лет назад. Исследователи предполагают, что эти животные охотились на больших зверей, чем их современные родственники.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Indepenpent.

Что известно о новом виде кота

Вид кошек, названный Magerifelis peignei, принадлежал к подгруппе мелких кошек с хищническим поведением, подобным поведению иберийских рысей, которые душили добычу среднего размера после укусов в горло.

Новый вид был идентифицирован на основе ископаемых останков, найденных в 2007 году на месте Príncipe Pío-2 вблизи Мадрида в Испании.

Исследователи нашли хорошо сохранившиеся остатки частичных челюстных костей, а также все зубы, кроме резцов, доисторической кошки.

"Образец очень хорошо сохранился, демонстрируя полную получелюсть, а также все зубы, кроме резцов", - пишут ученые в исследовании, опубликованном на прошлой неделе в Journal of Vertebrate Paleontology.

"Образец находится в таком прекрасном состоянии сохранения, почти со всеми структурами зубов и нижней челюсти, что он является одним из самых полных известных окаменелостей ранних кошачьих на сегодняшний день", - добавляют исследователи.

Вот так выглядел хищник (визуализация: J. Gamarra/Journal of Vertebrate Paleontology)

Эти кошки были среднего размера и, вероятно, имели "сильный укус".

"Челюсти свидетельствуют о том, что кошачьи Príncipe Pío-2 могли охотиться на относительно большую добычу, чем добыча современных кошачьих подобного размера", - пишут исследователи.

Ученые заметили некоторые особенности кошек по сравнению с другими кошачьими того времени - меньший второй нижний угловой зуб (m2) и относительно менее нижний клык.

Исследователи говорят, что среди современных кошачьих присутствие m2 наблюдается только в евразийской рыси, обитающей в Северной, Центральной и Восточной Европе, в Сибири, Центральною Азии, а также в Гималаях.