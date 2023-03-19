Ученые обнаружили новый таинственный вид кошки, которую прозвали "лисица" (фото)

Ученые обнаружили новый таинственный вид дикой кошки, который на самом деле давно знаком жителям острова Корсика, но так и оставался неисследованным.

Дикая кошка, похожая на "лису"

О существовании дикой кошки на Корсике, местное название "u ghjattu volpe" ("лиса"), было известно жителям Корсики очень давно. Начиная с 20 века, эта популяция стала предметом более или менее точных, а иногда даже ошибочных описаний.

Этот вид долгое время оставался неизученным до конца. И сейчас остается таинственным.

Корсика - большой остров и одноименный регион Франции, расположенный в Средиземном море у западного берега Италии, к северу от Сардинии.

Корсиканский кот (фото: ofb.gouv.fr)

В чем особенность корсиканской кошки

Между 2011 и 2014 годами ученые на Корсике установили много фотоловушек в диких заповедниках острова. Это позволило идентифицировать восемь особей, представлявших особую и однородную структуру - фенотип "дикого корсиканца".

Позже исследования продолжились на основе изучения уже 12 представителей вида.

Первые генетические анализы показали, что эти особи не являются европейскими дикими котами, отличаются от домашних кошек (из Корсики и материка), а также от кошек с Сардинии.