Наймістичніша загадка століття: вчений розкрив таємницю Бермудського трикутника

Таємниця Бермудського трикутника хвилювала людство протягом останніх 70 років. Це ділянка океану розташована в західній частині Північної Атлантики й відома тим, що там аномально багато безслідно зникає літаків та кораблів. Багато хто вірить, що цей трикутник пов’язаний з надприродними силами, а дехто навіть висуває теорію про інопланетян, які викрадають людей.

Що приховує Бермудський трикутник

У вченого з Сіднейського університету в Австралії може бути логічне пояснення Бермудського трикутника. Карл Крушельніцкі каже, що відсоток зниклих літаків і кораблів у цьому трикутнику такий же, як і в інших місцях світу, особливо якщо дивитися на те, скільки транспорту проходить через цю територію.

Ґрунтуючись на цьому, Крушельніцькі запевняє, що Бермудський трикутник насправді не такий загадковий. Вчений вважає, що багато зникнень літаків і кораблів сталося через погану погоду чи навіть внаслідок неправильних рішень екіпажу. А не через величезних морських істот, надприродні сили чи інопланетян.

Місцерозташування Бермудського трикутника (фото: GEMINI/Adobe)

Які є підтвердження теорії вченого

У 1945 році рейс 19 - група з п’яти бомбардувальників ВМС США - пропав безвісти в цьому трикутнику. Попри пошуки зниклих літаків, жодних уламків так і не було знайдено, що ще більше посилює таємницю навколо Бермудського трикутника.

Крушельніцькі заявляє, що з 14 членів екіпажу лише один був досвідченим пілотом. Крім того, цей пілот приймав неправильні рішення, і в день польоту він з’явився в стані похмілля.

Вчений також стверджує, що погода в день, коли рейс 19 зник, була штормовою, з хвилями до 15 футів у висоту. Стенограми по радіо з польоту показують, що головний пілот і інший не дійшли згоди щодо того, в якому напрямку рухатися.

Також лейтенант Чарльз Тейлор (провідний пілот подорожі) вважав, що він перебуває над Флорида-Кіс і що його компас не працює. Він не погодився з молодшим пілотом щодо польоту та повернув політ на схід, а не на захід, можливо, потягнувши його далі в Атлантику.

З огляду на погану погоду та обмежену кількість пального, цілком можливо, що рейс 19 впав у море. І, оскільки океан глибокий у цьому регіоні, було б важко побачити будь-які уламки на дні, навіть якщо їх шукали в потрібному місці.

Також зазначається, що цей регіон океану настільки великий, малоймовірно, що люди коли-небудь належним чином дослідять дно, а це означає, що ми ніколи не матимемо остаточної відповіді.