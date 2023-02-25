Вчені виявили несподіваний ефект від кави на здоров'я печінки: дослідження

Як проводили нове дослідження

Вчені вирішили визначити, які фактори впливають на розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖХП) та діабету 2 типу.

У дослідженні взяли участь 156 дорослих людей середнього віку, і всі вони вважалися на межі ожиріння, 98 з них мали діабет 2 типу.

Медики фіксували вимірювання тіла учасників, а також сканували печінку та брали зразки сечі та крові. Крім того, учасники відповідали на анкети та заповнювали журнали, які відстежували, скільки вони випили кави, а також інших напоїв та продуктів, що містять кофеїн.

"Фактори ризику неалкогольної жирової хвороби печінки і діабету 2 типу збігаються і включають ожиріння, резистентність до інсуліну та запалення як печінки, так і жирової тканини", - каже Джон Гріффіт Джонс, старший науковий співробітник Центру нейронауки та клітинної біології Університету Коїмбри, Португалія.

Як кава впливає на печінку

Отримані дані показали, що метаболіти кави можуть допомогти запобігти розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки.

"Точні механізми, за допомогою яких кава може допомогти запобігти НАЖХП, ще недостатньо вивчені. Але деякі дослідження показують, що споживання кави може допомогти покращити чутливість до інсуліну, зменшити запалення та окислювальний стрес, які є факторами, пов’язаними з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки", - розповідає Аділь Макбул, доктор медичних наук, з дослідницької групи Університету Тохо, Японія.

За його словами, зв’язок між споживанням кави та розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки є складним і потребує подальшого дослідження.

"Тим часом збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та здоровий спосіб життя все ще залишаються найкращими способами підтримувати загальний стан здоров’я та зменшити ризик розвитку НАЖХП", - каже Макбул.

Також наголошує, що люди з цукровим діабетом 2 типу мають тісно співпрацювати з медиками, щоб контролювати свій стан і запобігати розвитку супутніх ускладнень.