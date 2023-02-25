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Ученые обнаружили неожиданный эффект от кофе на здоровье печени: исследование

Как кофе может влиять на здоровье печени (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Кофе - любимый утренний напиток миллионов людей во всем мире. Относительно его полезности и вредности существует множество мифов, которые уже неоднократно опровергали научные исследования. В одном из последних из них медики определили, как кофе способен влиять на здоровье печени.

О результатах нового исследования сообщают в научном журнале Nutrients.

Как проводили новое исследование

Ученые решили определить, какие факторы оказывают влияние на развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и диабета 2 типа.

В исследовании приняли участие 156 взрослых людей средних лет, и все они считались на грани ожирения, 98 из них имели диабет 2 типа.

Медики фиксировали измерения тела участников, а также сканировали печень и принимали образцы мочи и крови. Кроме того, участники отвечали на анкеты и заполняли журналы, которые отслеживали, сколько они выпили кофе, а также других напитков и продуктов, содержащих кофеин.

"Факторы риска неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2 типа совпадают и включают ожирение, резистентность к инсулину и воспаление как печени, так и жировой ткани", - говорит Джон Гриффит Джонс, старший научный сотрудник Центра нейронауки и клеточной биологии Университета Коимбры.

Как кофе влияет на печень

Полученные данные показали, что метаболиты кофе могут помочь предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени.

"Точные механизмы, с помощью которых кофе может помочь предотвратить НАЖБП, еще недостаточно изучены. Но некоторые исследования показывают, что потребление кофе может помочь улучшить чувствительность к инсулину, уменьшить воспаление и окислительный стресс, которые являются факторами, связанными с развитием неалкогольной жировой болезни печени", - рассказывает Адиль Макбул, доктор медицинских наук, из исследовательской группы Университета Тохо, Япония.

По его словам, связь между потреблением кофе и развитием неалкогольной жировой болезни печени сложна и требует дальнейшего исследования.

"Между тем, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и здоровый образ жизни все еще остаются лучшими способами поддерживать общее состояние здоровья и уменьшить риск развития НАЖБП", - говорит Макбул.

Также отмечает, что люди с сахарным диабетом 2 типа должны тесно сотрудничать с медиками, чтобы контролировать свое состояние и предотвращать развитие сопутствующих осложнений.

Раньше мы рассказывали о том, вредно ли пить кофе на пустой желудок.

Читайте также рассказывали о том, где в Украине варят самый дорогой кофе.

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