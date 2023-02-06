Еспресо за 500 грн. Стало відомо, де в Україні варять найдорожчу каву

Експерти назвали, де в Україні варять найдорожчу каву. Для дослідження вибрали найпростіший у приготуванні напій - еспресо. Для порівняння також навели середні ціни на каву у європейських столицях.

Де в Україні найдорожча кава

Найвищий цінник на каву у львівському ресторані "Масонська ложа". У меню еспресо коштує 500 грн за порцію. Але у цьому закладі гостям надають знижку 90%. Тому по факту за еспресо доведеться заплатити не 500, а лише 50 грн.

Далі у цьому рейтингу п’ятизіркові готелі столиці. В Intercontinental 30 мл напою коштує 125 грн, у Hyatt - 115-125 грн, у Premier Palace - 120 грн, в Opera - 95 грн, у Fairmont та 11 Mirrors - по 90 грн, подекуди до рахунку додають 8-10% за обслуговування.

У деяких закладах у вартість входить не тільки кава. Наприклад, у барі Intercontinental до 30 мл напою подадуть український мед, французький конфітюр, бісквітне печиво та м’ятне безе. У рахунок одразу буде включено 10% за обслуговування, тому загальна вартість складе 137 грн 50 коп.

У ресторанах, які розташовані поза готелями, найвищі ціни у київських Vino e Cucina та "Купецькому дворі" - по 95 грн.

За межами столиці найдорожче еспресо в Буковелі. Ціна в найелітніших ресторанах цього курорту - 85 грн. Така ж вартість у найдорожчих ресторанах Київщини.

У найдорожчих закладах Одеси та Львова кава коштує 75 грн. В обох випадках її варять у ресторанах п’ятизіркових готелів.

Рейтинг вартості кави в Україні (скриншот)

Скільки коштує кава у Європі

Попри наведені ціни на еспресо в Україні, воно дешевше, ніж у більшості міст Європи. Торік журнал Travelbook проаналізував вартість еспресо у 400 меню 42 європейських столиць.

Київ у ньому 29 сходинку із середньою ціною €1,35. Найвища середня ціна кави - у Копенгагені, найменша - у столиці Албанії.

Ціни на каву у європейських столицях (скриншот)