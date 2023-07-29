Вчені виявили, який напій омолоджує шкіру обличчя: дослідження

Яке вино здатне омолодити шкіру обличчя

Мускатне вино, виготовлене з винограду, що росте на південному сході США, підвищує еластичність шкіри в жінок середнього та старшого віку.

Вчені виявили, що це вино містить особливу суміш природних рослинних сполук, відомих як поліфеноли. Це антиоксиданти, які захищають організм від ушкоджень. У мускатному вині вони мають унікальне поєднання, що і забезпечує його потенційні антивікові властивості.

Як проводили дослідження

У дослідженні взяли участь 17 жінок віком від 40 до 67 років. Протягом шести тижнів вони випивали по два келихи деалкоголізованого мускатного вина. Такий варіант напою вибрали, щоб переконатися, що це саме поліфеноли викликають такий ефект, а не спиртне.

Після цього учасницям дали перерву на 3 тижні, а далі замість вина давали фактично плацебо - напій, який не відрізнявся смаком, але не містив поліфенолів.

Результати показали, що у жінок після вина із поліпропіленами підвищилася еластичність шкіри, вона почала більше утримувати води. Втім кількість зморшок не зменшувалась.

Хоч і дослідження показало несподівані результати, все ж є певні труднощі із можливістю їх використання. Це мускатне вино рідко можна знайти за межами південно-східної частини США.

А ще, мускатне вино, яке використовували в дослідженні, було деалкоголізованим. Тому нема певності, що такий же ефект нададуть інші види вина.

Також слід зважати і не те, що у дослідженні взяли участь лише 17 жінок, і воно ще не рецензувалося. Відповідно, потрібні додаткові дослідження, перш ніж вчені зможуть однозначно заявляти, що мускатне вино є запорукою еластичності шкіри.

Однак результати цього дослідження можливо наштовхнуть дослідників на подальші пошуки секрету молодості.